殺錯人！小王迷戀人妻「買兇害她老公」　計程車司機路過遭射殺

▲ 計程車司機無辜遭殺手槍斃。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦勒克瑙近日發生一起烏龍情殺案，一名小王買兇謀殺情人的丈夫和父親，卻因認錯人誤殺一名無辜的計程車司機，警方追查多日後成功破案，逮捕3名嫌犯並查獲槍支、子彈、手機及作案摩托車等證物。

綜合NDTV及《印度時報》，本案發生於去年12月30日，計程車司機里茲萬（Mohammad Rizwan）開車到勒克瑙Madehganj接送乘客，遭人開槍射殺，但他生前未與任何人結仇，警方最初以為是場意外，深入調查才發現是由主嫌艾哈邁德（Aftab Ahmed）策劃的陰謀。

艾哈邁德與一名女律師相戀，但女友後來在德里結婚，而女友的父親獨自住在Madehganj。艾哈邁德認為，若殺了她丈夫和父親，女友就會回到勒克瑙與他重聚，因此花錢聘請殺手亞西爾（Yasir）及克里希納坎特（Krishnakant），承諾支付20萬盧比（約新台幣7.6萬元）並提供武器。

2名殺手去年12月29日前往勘察女子父親阿里（Irfan Ali）住處，計劃在隔天夜間行動，當晚卻將駕駛計程車的里茲萬誤認成目標，當場將他射殺，事後向艾哈邁德索取酬勞，但艾哈邁德拒絕支付，因為阿里還活著。

警方最終逮捕艾哈邁德及2名槍手，還搜出一把槍、14枚子彈、3支手機和一輛機車等作案工具，13日宣布，「我們成功破獲這起誤殺案，並找到關鍵證據」。