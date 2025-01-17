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地板突出現神秘灰粉　三寶媽吸完地發現「孩子們吃下爺爺骨灰」

家中突出現神秘灰粉　三寶媽吸完地發現「孩子們吃下爺爺骨灰」。（圖／翻攝TikTok／molo.solo）

▲媽意外用吸塵器吸掉爺爺的骨灰。（圖／翻攝TikTok／molo.solo）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州一名女子發現家中被2名孩子弄得一團亂，地上除了突然多了一堆不明灰塵，孩子們的臉上也沾到一推灰，氣得用吸塵器把這團灰吸掉，事後才發現爺爺的骨灰怎麼不見了，懷疑可能已被孩子們吃下肚。

身為三寶媽的女子莫妮卡(Monica Long)近來在網路上分享，她當時在家準備小兒子的生日派對，發現家裡被3歲與2歲兒子弄得一團亂，她看到2人坐在一團神秘灰粉中正在玩耍，導致臉上、身上和嘴巴中都沾了一堆灰。

@molo.solo #fyp #toddlersoftiktok #ashes #PawPaw #vacuum ♬ original sound - Monica Long

莫妮卡當下沒想太多，趕緊用吸塵器打掃客廳，然而事後發現裝著爺爺骨灰的罐子竟然空了，才意識到孩子們玩的不明灰塵可能是爺爺的骨灰，爆笑影片獲得230多萬點閱。

影片獲得網友留言，「這是爺爺最後一次和孫子玩了」、「他們把爺爺吃下肚了嗎」、「爺爺以後會永遠與孫子們同在」。莫妮卡後來回應，雖然這件事很誇張，但她相信生前很疼愛孫子的爺爺，若是地下有知也會覺得很好笑，且奶奶知道這件事情後也沒有介意。

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