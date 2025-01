電話訂「義大利香腸披薩」藏求救訊號　接線員機警救出被家暴女

▲女撥打緊急電話,假裝要訂披薩。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女子受到伴侶家暴,打電話到報案中心假裝要訂一份披薩,幸好電話接線員十分機警,查覺到她不是打錯電話,而是有可能需要幫助,立即派出警察前往現場救援。

倫敦警察近來公布999報案專線的一通特殊電話,電話中可聽到,女接線員哈維(Pippa Harvey)接到一通要訂購披薩的電話,她立刻察覺到情況不尋常,機警詢問對方,「你是要訂披薩?還是需要警察?如果是警察的話請回答『是的』」。

Do you require a pizza delivery or the police?



A heroic police emergency call handler has been commended for her quick-thinking after realising a call from a woman was in fact a disguise and an urgent call for help.



???? Listen to the 999 call pic.twitter.com/OkY1mCKbtH