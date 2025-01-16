電話訂「義大利香腸披薩」藏求救訊號　接線員機警救出被家暴女

▲女撥打緊急電話，假裝要訂披薩。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子受到伴侶家暴，打電話到報案中心假裝要訂一份披薩，幸好電話接線員十分機警，查覺到她不是打錯電話，而是有可能需要幫助，立即派出警察前往現場救援。

倫敦警察近來公布999報案專線的一通特殊電話，電話中可聽到，女接線員哈維(Pippa Harvey)接到一通要訂購披薩的電話，她立刻察覺到情況不尋常，機警詢問對方，「你是要訂披薩？還是需要警察？如果是警察的話請回答『是的』」。

Do you require a pizza delivery or the police?



A heroic police emergency call handler has been commended for her quick-thinking after realising a call from a woman was in fact a disguise and an urgent call for help.



???? Listen to the 999 call pic.twitter.com/OkY1mCKbtH — Metropolitan Police (@metpoliceuk) January 10, 2025

哈維確認女子的確是想要報案後立即派出警察，同時繼續詢問，「如果他威脅傷害你，請回答義大利香腸，如果是威脅傷害孩子，請回答起司」，女子隨後回答了義大利香腸，但在背景中可聽到孩子的哭聲。

哈維後來向女子保證，警察已經在前往現場的路上，並且要對方先掛斷電話，以免通話太久引發施暴者起疑。她的英勇行為後來不但獲得倫敦警方嘉獎，同時也獲得當地婦女慈善機構的讚揚。

倫敦警方表示，哈維機警發現受害者的求救訊息，並主動確保對方獲得幫助，同時提醒大眾，「如遇到危險，可以撥打求救電話，如果情況允許的話，請盡量和接線員保持通話，除了低聲交談，也可利用咳嗽或點擊手機按鍵來回答問題」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。