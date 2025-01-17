遛狗差幾分鐘被砸死　夫妻查看監視器「拍到隕石撞擊」罕見畫面

▲男子發現隕石砸進家中。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一對夫妻遛狗時差點被巨石砸到，男子返家時發現院子突然多了許多碎片，好奇查看家中監視器，沒想到鏡頭拍到隕石從天而降、墜落到院子的罕見畫面與撞擊的聲音。

居住在加拿大愛德華王子島(Prince Edward Island)的男子喬(Joe Velaidum)和妻子蘿拉(Laura Kelly)去年7月遛狗完回家時，發現家門外有一堆碎片，院子有被砸到的痕跡，家人告訴他們有聽到外面傳來巨響，便好奇查看監視器畫面。

That's the sound of a little meteorite smashing into Earth, caught on doorcam.

video: Joe Velaidum

more info: https://t.co/hVWP2J2mA9... pic.twitter.com/E09kqxXQoN — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) January 16, 2025

喬表示，就在隕石落地前幾分鐘，他就站在隕石會墜落的地點，如果他再晚1、2分鐘離開，很有可能會被砸中，「沒想到幾分鐘前我就站在那裡，當我還在喬狗繩時，一顆隕石正朝著我飛過來」。

這對夫妻把在院子中收集到的碎石與粉塵，寄給亞伯達大學(University of Alberta)隕石收藏館教授赫德(Chris Herd)幫忙鑑定，證實砸到民宅物品的確是隕石。罕見的畫面也讓赫德十分驚奇，因為目前從來沒有拍到過這麼完整且帶有聲音的隕石落地影片。

赫德後來實際走訪這對夫妻的家，發現隕石把地面砸出一個約2公分X2公分的凹洞，撞擊時速約為每小時220公里，種類是較為常見的球粒隕石(Chondrite)，並依據發現地將這顆隕石命名為夏洛特敦隕石(Charlottetown Meteorite)，目前隕石已被帶回大學進一步研究中。