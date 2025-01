遛狗差幾分鐘被砸死　夫妻查看監視器「拍到隕石撞擊」罕見畫面

▲男子發現隕石砸進家中。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

加拿大一對夫妻遛狗時差點被巨石砸到,男子返家時發現院子突然多了許多碎片,好奇查看家中監視器,沒想到鏡頭拍到隕石從天而降、墜落到院子的罕見畫面與撞擊的聲音。

居住在加拿大愛德華王子島(Prince Edward Island)的男子喬(Joe Velaidum)和妻子蘿拉(Laura Kelly)去年7月遛狗完回家時,發現家門外有一堆碎片,院子有被砸到的痕跡,家人告訴他們有聽到外面傳來巨響,便好奇查看監視器畫面。

That's the sound of a little meteorite smashing into Earth, caught on doorcam.

video: Joe Velaidum

more info: https://t.co/hVWP2J2mA9... pic.twitter.com/E09kqxXQoN