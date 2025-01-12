印度校長變態懲罰　強迫百名女學生「當眾脫制服」！家長氣炸投訴

▲ 百名女學生被迫脫掉制服襯衫，只能穿著外套。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度賈坎德邦丹巴德（Dhanbad）一所國中爆出離譜事件，學生為慶祝學期末到來，開心在彼此的制服上塗鴉，但校長不滿學生弄髒制服，一怒之下要求上百名女學生當眾脫下上衣，令家長得知後憤而投訴。

《鏡報》報導，這所學校10年級（相當於台灣國中3年級）學生9日為紀念學期最後一天，互相在制服襯衫上塗鴉、寫下對彼此的祝福，但校長M. Devashree見狀怒斥她們「弄髒制服，有損學校名譽」，當場要求逾百名女學生脫掉襯衫，以免她們穿著「髒衣服」離開學校，逼迫她們只能穿著西裝外套回家。

已有數十名家長針對這起事件投訴校方，其中有人匿名向媒體指控，學生被要求在校園裡脫掉襯衫，有些甚至是在男老師在場的狀況下，「女學生被校長嚇到，只好乖乖聽話」，「約有20名學生有備用襯衫，但仍有100多名女學生只能穿著外套回家」。

家長直言，「得知女兒受到這種羞辱令我們感到震驚」，指控校方的管教行為根本站不住腳，「這是精神虐待」，甚至沒收學生手機，以免有人拍照留下證據。

事發後許多學生飽受驚嚇，地方政府已展開調查。官員Madhvi Mishra說明，家長提出投訴後，當局已成立委員會進一步調查此事，也和部分受害學生談話，將根據調查結果採取適當措施。