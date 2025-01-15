　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

每天平均3.5萬步！男「7天內狂走25萬步」　身體驚人變化曝光

每天平均3.5萬步！男「7天內狂走25萬步」　身體驚人變化曝光。（圖／翻攝自YouTube／JackSucksAtLife）

▲男網紅挑戰連續7天步行上萬步。（圖／翻攝自YouTube／JackSucksAtLife）

記者李振慧／綜合報導

國外許多醫學專家建議，民眾每天步行1萬步對身體有益，讓英國28歲男網紅威爾許(Jack Massey Welsh)近來決定挑戰，想知道每天瘋狂步行會對身體造成什麼影響，結果他竟然在7天內成功步行了25萬步。

身為YouTuber的威爾許近來在影片中表示，他達成了在7天內步行25萬步的成績，平均每天步行約3萬5千多步，結果這個挑戰完成後，對他身體造成了許多影響，影片獲得150多萬點閱。

影片中可看到，連續多天的挑戰讓威爾許的雙腳劇痛，腳上出現了許多水泡，步行4天後雖然肌肉疼痛的情況比較適應，但又出現了關節疼痛，步行到第5天時，甚至走到腳指甲發黑，最後腳踝也變得腫脹。

威爾許表示，雖然經歷了許多痛苦，但他仍認為完成挑戰後感覺非常值得、很有成就感，且事後量體重時發現，體重竟然在7天內成功減輕2磅（約0.9公斤），除此之外，還發現身體許多其他部位都變窄變瘦，大腿卻增長了0.5公分。

威爾許表示，有鑑於身體受到的痛苦，他不建議大家和他一樣每天狂走3萬多步，但可以依據自身健康情況，嘗試看看每天8千或2萬步，「我確實覺得，大家如果願意每天多走路的話，感覺會更好」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李威捲精舍殺人案！竟撞「20年前主演驚悚劇」
快訊／黃仁勳真的要去台中！　明親赴矽品潭科廠
邱瓈寬獲恩師1.3億遺產完勝　為「特留分」再摃裴家兄妹2連敗
游鴻明學霸愛女「絕美臉蛋」曝光　網驚呼：長大了
快訊／土城分局遭搜索！偵查隊長夫妻被帶走
檢警派10倍人力直搗官邸！　「動員5000人」順利逮捕尹錫悅
柯建銘為何點燃大罷免潮？　媒體人分析：就是逼宮賴清德
女兒被騙到緬甸　陸「鋼鐵爸爸」飛去救女：背後有強大祖國
G級女優「棒球場拍A片」挨轟！球迷一看氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

非法風箏線含鋒利玻璃粉　2男騎車「突然被割喉」大量出血身亡

卡車司機幸運贏4千萬大獎翻身富翁　卻因「沒分錢」被4同事提告

2警圍在超市冷藏櫃前　突然從裡面「拖出一活郊狼」驚人畫面曝

新手運超強！　男人生第一次買彩券「中1億元大獎」傻：不敢相信

洛杉磯女度假時滑TikTok影片　意外目睹「自己家被野火燒毀」

曾多次躲過死神！辣妹DJ峇里島度假突然墜樓亡　5天前才拍熱舞片

美國TikTok禁制令即將生效　估700萬企業短少330億收入

機場安檢5行為觸發警訊！　專家：打太多哈欠要小心

南非政府打擊非法採礦出事了！　至少109死、500人受困

年薪逾330萬！2025年最佳4大職業出爐　獸醫奪榜首

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

賓士妹勤美商圈搶車位　嗆「沒寫妳名字」結局超反轉！

造型師媽媽生重病　宋慧喬一聽「秒匯巨款」

陳奕認愛小10歲五分埔千金　穩交10個月「我出道她可能才9歲」

美國TikTok禁制令即將生效　估700萬企業短少330億收入

機場安檢5行為觸發警訊！　專家：打太多哈欠要小心

南非政府打擊非法採礦出事了！　至少109死、500人受困

年薪逾330萬！2025年最佳4大職業出爐　獸醫奪榜首

每天平均3.5萬步！男「7天內狂走25萬步」　身體驚人變化曝光

樂桃2機師「未經酒測」違規執飛！　被抓包辯：忘記了

檢警派10倍人力直搗官邸！　「動員5000人」順利逮捕尹錫悅

尹錫悅「官邸部隊」不甩警護次長命令！　直接放任公搜處逮人

美仍欠台6609億軍備！川普國安顧問促加速交付武器　強化對中威懾

非法風箏線含鋒利玻璃粉　2男騎車「突然被割喉」大量出血身亡

美國TikTok禁制令即將生效　估700萬企業短少330億收入

AI教主又來尾牙了！　專家：把握科技股機會財

機場安檢5行為觸發警訊！　專家：打太多哈欠要小心

陸金融監管單位大幅降薪50%　薪資比照公務員

年度最大咖尾牙盛會！動力火車、林宥嘉、曾沛慈到齊　《魷魚》她也來了

南非政府打擊非法採礦出事了！　至少109死、500人受困

快訊／黃仁勳真的要去台中！　明親赴矽品潭科廠

喊停止再降！點年改3不公　柯志恩批綠「一刀切」：該還公教人員公道

李威捲精舍殺人案！竟撞「20年前主演驚悚劇」…巧合令人背脊發涼

三商餐飲牛肉麵「品川蘭」1／20漲價　福勝亭年後評估是否跟進

國際熱門新聞

即／尹錫悅被捕！　南韓檢方證實

1星期收入逾6萬　女創業賺翻：30歲要退休

即／尹錫悅被捕後首發聲！

北韓20士兵手榴彈炸臉！毀容式自殺原因曝

水豚發狂！　把她壓到水下猛啃咬

快訊／韓媒：尹錫悅將自行走出官邸

川普：洛杉磯野火災情　比被核攻擊還慘

公車夾殺行人　他縫隙中奇蹟生還

官邸部隊不甩警護處命令！放任尹錫悅被逮

從戒嚴到逮捕　尹錫悅「關鍵43天」一次看

AV女優12小時千人斬　每人只有41秒

韓公搜處今2度嘗試逮捕尹錫悅！　官邸前爆發肢體衝突

首批「美國製」台積電晶片量產倒數

《睡魔》作者爆性侵　要22歲保母喊主人：當個好女孩

更多熱門

相關新聞

「飯後不能OOO」一堆人都在做！醫：的確影響消化

「飯後不能OOO」一堆人都在做！醫：的確影響消化

現代人已被忙碌的生活壓得喘不過氣，要好好吃頓飯不是件容易事，飯後要遵守的眉眉角角更是多到不行，網路上各種「飯後不能OOO」的傳言到底是真是假？腸胃科醫師鄭泓志一一破解，並強調，飯後的確不能劇烈運動、不能立刻睡覺、不能喝冷飲、不能立刻喝茶。其中「適量吃水果」是可以的，供民眾參考。

婦散步運動迷路　枋寮暖警送她回家

婦散步運動迷路　枋寮暖警送她回家

億分之一機率　男車窗被「2cm黑隕石擊破」

億分之一機率　男車窗被「2cm黑隕石擊破」

八炯被撞急嘆遭報應！詹江村：罪有應得

八炯被撞急嘆遭報應！詹江村：罪有應得

運動競化論特展1／17登場　十三行迎雙北世壯運暖身

運動競化論特展1／17登場　十三行迎雙北世壯運暖身

關鍵字：

網紅運動步行Jack Massey Welsh減重英國

讀者迴響

熱門新聞

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

男日抽出「1000c.c.牛奶痰」！醫嘆：已成台灣最大死因

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

不吃甜仍患糖尿病　身體1部位變粗是警訊

蹦闆副業營收超過50億「超狂年終曝光」！

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

快訊／「全台有雨」10級強風要來了　今降8℃越晚越冷

精舍殺人關鍵原因曝　王薀眼睜睜看她遭虐死

女控店員跨越癲癇客人　真相大逆轉

即／尹錫悅被捕！　南韓檢方證實

戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降...醫震驚

女大生按摩熟睡遭店長硬上　「非常噁心」對話曝

「全台明天大降溫」轉濕冷　連3天有望追雪

更多

最夯影音

更多

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面