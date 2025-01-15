每天平均3.5萬步！男「7天內狂走25萬步」　身體驚人變化曝光

▲男網紅挑戰連續7天步行上萬步。（圖／翻攝自YouTube／JackSucksAtLife）

記者李振慧／綜合報導

國外許多醫學專家建議，民眾每天步行1萬步對身體有益，讓英國28歲男網紅威爾許(Jack Massey Welsh)近來決定挑戰，想知道每天瘋狂步行會對身體造成什麼影響，結果他竟然在7天內成功步行了25萬步。

身為YouTuber的威爾許近來在影片中表示，他達成了在7天內步行25萬步的成績，平均每天步行約3萬5千多步，結果這個挑戰完成後，對他身體造成了許多影響，影片獲得150多萬點閱。

影片中可看到，連續多天的挑戰讓威爾許的雙腳劇痛，腳上出現了許多水泡，步行4天後雖然肌肉疼痛的情況比較適應，但又出現了關節疼痛，步行到第5天時，甚至走到腳指甲發黑，最後腳踝也變得腫脹。

威爾許表示，雖然經歷了許多痛苦，但他仍認為完成挑戰後感覺非常值得、很有成就感，且事後量體重時發現，體重竟然在7天內成功減輕2磅（約0.9公斤），除此之外，還發現身體許多其他部位都變窄變瘦，大腿卻增長了0.5公分。

威爾許表示，有鑑於身體受到的痛苦，他不建議大家和他一樣每天狂走3萬多步，但可以依據自身健康情況，嘗試看看每天8千或2萬步，「我確實覺得，大家如果願意每天多走路的話，感覺會更好」。