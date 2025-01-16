基隆看守所春節面對面懇親　助收容人與家人短暫團圓

▲基隆看守所春節面對面懇親。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化收容人親情聯繫，紓解收容人思親之情，特別在今（16日）溫馨團圓的春節前夕辦理面對面懇親活動，共計43個家庭77人參加，配合書法班、米雕班作品及枕邊細語錄製父親說故事音檔，由收容人親手致贈予家人，以強化收容人與家屬間的連結，彰顯家庭支持功能。

現場透過親子春節剪紙活動，增進親子互動，提升親子情感連結，鼓勵收容人表達對家人的愛與關懷。收容人在錄製枕邊細語時表示，「謝謝有這個機會，可以將對孩子的思念，親口對他們說，讓他們可以聽見爸爸的聲音，希望孩子們想念爸爸時可以拿出來聽，很抱歉無法陪伴在孩子身邊，希望孩子們可以健康快樂的長大，等待之後一起團圓相聚。」活動現場氣氛和諧快樂，處處充滿溫馨感人之景。

此次活動，特別邀請基隆毒防中心翁卿柔個管師、劉育棋個管師及基隆社會局委由利伯他茲文教基金會輔導員陳思彣、林瑩真社工蒞所，藉此機會與收容人及家屬建立連結關係，提供心理支持、轉介服務及宣導毒品防制及面對毒害。

基隆看守所溫瑞祥所長於致詞時感謝所有家屬的參與，並表示因為有家屬們的不離不棄，給予同學們的鼓勵是最重要的支持力量。另勉勵在場的同學要感念親恩及銘記當下與家人珍貴的團圓時光，好好珍惜眼前相伴的家人，努力蛻變成長，堅定其未來重返社會的信心。