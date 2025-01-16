21風味館「白沙屯媽祖祈福餐」61折開吃！買還送限量平安米

▲21風味館（21PLUS）推出新春限定「白沙屯媽祖祈福套餐」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接農曆新年，連鎖速食品牌「21風味館（21PLUS）」推出「白沙屯媽祖祈福套餐」，一次就能吃到整隻香草烤雞、香脆炸雞等經典品項，並祭出61折優惠，買還送白沙屯媽祖祈福平安米1包，送完為止，1月22日起正式開賣。

▲買白沙屯媽祖祈福套餐送限量平安米。

21風味館推出春節限定「白沙屯媽祖祈福套餐」，內含21香草烤雞1隻、香脆炸雞3塊、酥炸三角骨2份、紫玉Q藷1份、中杯蜂蜜綠茶2杯，原價1123元限時下殺61折，特價只要688元，1月22日起至2月12日限時開賣，買還送白沙屯媽祖祈福平安米，各門市數量有限、售完為止。

提醒南港環球、新巨蛋、台中中友、板橋新埔、高雄大樂、仁德家樂福、永安、時代、新店家樂福、桃園經國家樂福、華泰等門市套餐配餐略有不同，請依各門市為主；另於美食外送平台也提供祈福半雞套餐，21TOGO門市則不參與此次活動。

▲漢堡王新春限定吃松露系列漢堡。

同樣為迎接新年，漢堡王打造「松露系列漢堡」，使用來自義大利的松露包括黑松露、白松露，再加入鮮奶油、蕈菇等食材熬煮成松露奶油白醬，打造帶有奶香、蕈菇和松露的3重滋味。

「松露至尊烤牛堡」選用多汁安格斯厚切牛搭配松露白醬，單點159元、套餐204元；「松露福運烤雞堡」則是火烤雞腿排與松露醬的組合，單點139元、套餐184元，限時販售至2月24日，各門市數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。