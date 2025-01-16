　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大手筆送幸福！彰化市發1億8千萬紅包　動員150名「人肉點鈔機」

▲▼ 彰化市公所發放春節敬老禮金。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲彰化市公所發放春節敬老禮金，動員150名人肉點鈔機裝紅包。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

為照顧所有長者，弘揚孝道及表達敬老之意，彰化市公所每年在春節前夕，都會發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」大紅包，這項福利措施已邁入第28年。今年全市可獲領取每人6千元的長者共3萬482位，合計共發放1億8,289萬2,000元，和去年相較，人數多出1,409人、發放金額增加845萬4千元。今(16日)市公所也找來150位「人肉點鈔機」，包括市長林世賢，以人工方式將現金與滿滿的愛裝進紅包袋裡。

今年，共有多達22,822位長者選擇用轉帳（比例74.87%-共計136,932,000元），另7,660位選擇領現金（比例25.13%共計45,960,000元），轉帳的部分公所於16日（含）前撥入長者的帳戶，選擇領現金的長者則於16日前往各里辦公處或指定地點同步領取。

▲▼ 彰化市公所發放春節敬老禮金。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

配合發放禮金的「大工程」，16日一上班，全市73里的里幹事、志工與市公所員工共150人，群集在介壽藝文生活館點鈔並將現金逐一分裝進紅包袋之後，再分別由專人將禮金送至各里辦公處或指定的地點發放；由於同時有多達近4千6萬元的現金「滿街跑」，警方特別加派警力，同步加強市內的不定點巡邏。

上午9點50分起，林世賢市長分別前往位於三福街15巷3號的萬安里辦公處、位於彰新路一段2巷1號的新華里彩鳳庵活動中心，以及位於自立街114號的忠權里辦公處等地方，將禮金紅包親手交給長者們，並向長者們提早拜年，也祝福大家身體健康。

▲▼ 彰化市公所發放春節敬老禮金。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

彰化市公所自民國86年、前市長葉滿盈任內起，開始發放70歲以上長者每人5千元的春節敬老禮金，民國99年至民國101年調增為每人發放6千元。民國102年基於財政考量改採浮動機制，如公所自有財源達10億元以上才發6千元，若未達10億元則發放5千元。

後來為符合實際，市公所於104年向市民代表會第18屆第1次臨時會提修正案，即自有財源若達到9億6千萬元就發放6千元，獲代表會通過，並自民國105年1月1日起開始實施。

今年凡是年滿70歲【民國44年以前（含當年）】，在彰化市設籍6年以上的長者【民國107年12月31日以前設籍】且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金新臺幣6,000元及長壽麵線一份，可以歡樂歡度農曆春節。

▲▼ 彰化市公所發放春節敬老禮金。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝金燕兒爸曾遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名
快訊／台積電2024每股大賺45.25元　創歷史新高
協商又破局！柯建銘獨腳戲罵1hr　韓國瑜：你在跳水上芭蕾
快訊／黃仁勳來了！　私人專機飛抵台中
彰化發1億8千萬紅包！　150名「人肉點鈔機」畫面曝
17歲少女入夢了！一句「媽我好冤」　母悲：想摸你都不能
46歲警未到班！妻驚見陳屍沙發　疑心肌梗塞猝死
超恥！毒、酒駕累犯「照片放大7倍」　彩色海報貼鄰里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「洗錢大亨」郭哲敏火速籌2億交保　新北檢今抗告：有逃亡事實

快訊／黃仁勳現身了！　經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來

大手筆送幸福！彰化市發1億8千萬紅包　動員150名「人肉點鈔機」

麥當勞少女入夢了！留一句「媽我好冤」　母悲：想摸你都不能

46歲警未到班妻驚見陳屍沙發　已裝3支架...疑心肌梗塞猝死

女三寶闖紅燈被擊落！他失控撞店家柱子　超慢速三輪車阿北逃劫

醉男大中午睡倒路邊機車旁！警調監視器查酒駕　真相曝光不罰了

4700萬畢生積蓄被騙光！退休高管慘曝：詐團扮20角色比電影還誇張

藝人愛用攝影師出事了！喬姿勢「內褲拉成丁字褲」　2女模怒告

車停黃網線上害騎士犁田　他「肚子痛先跑了」下場曝光

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

「洗錢大亨」郭哲敏火速籌2億交保　新北檢今抗告：有逃亡事實

快訊／黃仁勳現身了！　經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來

大手筆送幸福！彰化市發1億8千萬紅包　動員150名「人肉點鈔機」

麥當勞少女入夢了！留一句「媽我好冤」　母悲：想摸你都不能

46歲警未到班妻驚見陳屍沙發　已裝3支架...疑心肌梗塞猝死

女三寶闖紅燈被擊落！他失控撞店家柱子　超慢速三輪車阿北逃劫

醉男大中午睡倒路邊機車旁！警調監視器查酒駕　真相曝光不罰了

4700萬畢生積蓄被騙光！退休高管慘曝：詐團扮20角色比電影還誇張

藝人愛用攝影師出事了！喬姿勢「內褲拉成丁字褲」　2女模怒告

車停黃網線上害騎士犁田　他「肚子痛先跑了」下場曝光

「洗錢大亨」郭哲敏火速籌2億交保　新北檢今抗告：有逃亡事實

台灣「特斯拉Model 3、Model Y」軟體瑕疵！原廠發布OTA遠端召修

憲訴法最快明裁定暫時處分　國民黨團：人民不要「今尹錫悅明賴清德」

直擊／賈永婕做到了！把玄彬邀到台北101　現身「記者會海景第一排」

快訊／黃仁勳現身了！　經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來

桃園新任警分局長及大隊長交接　張善政盼給市民安全保障

電源雙雄獲美系外資調高目標價　台達電上看520元

在宜蘭服12天補充兵役…林昱珉要退伍了！預計明天傍晚離開營區

Switch2傳聞滿天飛　前公關「任天堂非常生氣」：公司重視驚喜

梅根再現身洛杉磯助災！低調扛物資支援　災區少女驚呼：不可思議

社會熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

迪化街名店「老董娘」疑遭詐騙！　3億全捐東林寺

快訊／上班快改道！　國道火燒車回堵10公里

網紅「4女侍富商」爆拍激戰片　脫口極端宣言

即／高雄某科大教授性騷22女大生　停聘3個月

知名藝術家溪邊性侵女學員　判刑4年6月

北市「伊拉客」當街攬客　特警攻堅逮9賣淫妹+7男客

獨／陳靖寰涉賭獲清白仍遭球團放生！

爆涉性愛趴被罵「愛滋輝」！　網紅曬驗尿證明自清喊告

「忘拉手剎車」被貨車輾死　躺地11hrs沒人知

即／台中沙鹿雜貨店深夜大火　一樓全面燃燒

即／高雄46歲警陳屍家中！妻開門驚見他躺沙發猝死

小擦撞竟要女大生肉償　檢座陳立儒遭重懲拔官確定

更多熱門

相關新聞

蛇年19款刮刮樂「發財攻略」曝　這張穩中獎

蛇年19款刮刮樂「發財攻略」曝　這張穩中獎

玩刮刮樂是許多人過年必做的事情之一，就想趁著春節前後試試手氣，看看自己能否成為抱回大獎的幸運兒。臉書粉專「小資yp投資理財筆記」近日分享「刮刮樂攻略」，可見這19款的中獎率、期望值等，如果想要穩中，就要挑面額500元的「金蛇獎」；倘若想要挑戰最大獎項、最划算的刮刮樂，就選面額2000元的「2000萬超級紅包」。

搶劫農會太逼真　竟是里港警防搶演練

搶劫農會太逼真　竟是里港警防搶演練

台東縣政府公告114年春節垃圾清運時間

台東縣政府公告114年春節垃圾清運時間

婦假日家中辦喜事禮金何處放？ 內埔警秒解決

婦假日家中辦喜事禮金何處放？ 內埔警秒解決

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

關鍵字：

彰化市公所春節長者紅包

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面