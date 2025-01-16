大手筆送幸福！彰化市發1億8千萬紅包　動員150名「人肉點鈔機」

▲彰化市公所發放春節敬老禮金，動員150名人肉點鈔機裝紅包。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）



記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

為照顧所有長者，弘揚孝道及表達敬老之意，彰化市公所每年在春節前夕，都會發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」大紅包，這項福利措施已邁入第28年。今年全市可獲領取每人6千元的長者共3萬482位，合計共發放1億8,289萬2,000元，和去年相較，人數多出1,409人、發放金額增加845萬4千元。今(16日)市公所也找來150位「人肉點鈔機」，包括市長林世賢，以人工方式將現金與滿滿的愛裝進紅包袋裡。

今年，共有多達22,822位長者選擇用轉帳（比例74.87%-共計136,932,000元），另7,660位選擇領現金（比例25.13%共計45,960,000元），轉帳的部分公所於16日（含）前撥入長者的帳戶，選擇領現金的長者則於16日前往各里辦公處或指定地點同步領取。

配合發放禮金的「大工程」，16日一上班，全市73里的里幹事、志工與市公所員工共150人，群集在介壽藝文生活館點鈔並將現金逐一分裝進紅包袋之後，再分別由專人將禮金送至各里辦公處或指定的地點發放；由於同時有多達近4千6萬元的現金「滿街跑」，警方特別加派警力，同步加強市內的不定點巡邏。

上午9點50分起，林世賢市長分別前往位於三福街15巷3號的萬安里辦公處、位於彰新路一段2巷1號的新華里彩鳳庵活動中心，以及位於自立街114號的忠權里辦公處等地方，將禮金紅包親手交給長者們，並向長者們提早拜年，也祝福大家身體健康。





彰化市公所自民國86年、前市長葉滿盈任內起，開始發放70歲以上長者每人5千元的春節敬老禮金，民國99年至民國101年調增為每人發放6千元。民國102年基於財政考量改採浮動機制，如公所自有財源達10億元以上才發6千元，若未達10億元則發放5千元。

後來為符合實際，市公所於104年向市民代表會第18屆第1次臨時會提修正案，即自有財源若達到9億6千萬元就發放6千元，獲代表會通過，並自民國105年1月1日起開始實施。

今年凡是年滿70歲【民國44年以前（含當年）】，在彰化市設籍6年以上的長者【民國107年12月31日以前設籍】且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金新臺幣6,000元及長壽麵線一份，可以歡樂歡度農曆春節。