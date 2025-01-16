　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花東縱谷走春全攻略！縱管處交通疏導路網圖　推薦3條遊程

▲▼春節走春花東縱谷各知名景點。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼春節走春花東縱谷各知名景點。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年春節有9天連續假期，花東縱谷國家風景區管理處為便利遊客掌握花東縱谷春節旅遊資訊，於官網建置了春節連假疏導專頁，彙整各機關提供的疏運資訊，並於專頁提供「2025年花東縱谷連續假期交通疏導路網圖」摺頁下載，也於鶴岡、鯉魚潭、羅山、鹿野、卑南等遊客中心、利吉資訊站，及花東縱谷各大旅遊景點、火車站、警察局等地點提供紙本摺頁供遊客索取。

▲▼春節走春花東縱谷各知名景點。（圖／縱管處提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在重要公路節點處，縱管處將透過中華電信區域廣播簡訊預先提醒遊客注意交通疏導資訊，並於春節連假不間斷每日8：30～17：30由專人提供旅遊諮詢，讓遊客春節在花東旅遊享受到安全、友善、貼心且便利的服務。

▲▼春節走春花東縱谷各知名景點。（圖／縱管處提供，下同）

除此之外，為提供國人春節期間出遊選擇之參考，縱管處也特別推薦3條旅遊路線，包含達娜文化分享空間推出的「八通關越嶺古道單車體驗」，將帶領遊客以自行車漫遊，沉浸山色田園及人文歷史，遊程景點串聯因受地震風災影響於修整後重新開放的玉富自行車道（開放玉里火車站至樂合防汛道路區段）及瓦拉米步道，也可走訪玉里神社、卓樂天主堂及南安遊客中心；或是遊客可按自身旅遊步調自駕遊玩的「縱谷瑞穗黃金湯樂活一日遊」及「花東縱谷南段一日遊」，則分別串遊花蓮縣阿美小米文化館、鳳林小鎮、大農大富平地森林園區及瑞穗溫泉，以及臺東縣武陵綠色隧道、二層坪水橋、鹿野神社、中興崗哨、山里火車站、山里福音教堂及利吉資訊站等景點。

▲▼春節走春花東縱谷各知名景點。（圖／縱管處提供，下同）

另外在春節期間花東縱谷轄內及周邊還有許多好去處，地景部分有在大農大富平地森林園區、二層坪水橋、鹿野鄉公所前綻放的迎春花海、富里鄉農會的「2025花蓮富里稻草藝術季」及關山米國學校「神喵報稻」彩繪稻田，都是出遊好選擇。

▲▼春節走春花東縱谷各知名景點。（圖／縱管處提供，下同）

活動部分則有花蓮縣政府1月17日至2月16日間，於花蓮市日出大道（重慶市場旁表演廣場）所舉辦的「2025花蓮太平洋燈會」，及台東縣政府於鐵花新聚落辦理的鐵花燈之祭（極地童話），展期至2月16日止，遊客可前往觀燈沾沾過年喜氣。

▲▼春節走春花東縱谷各知名景點。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處郭振陵處長表示，交通部觀光署為振興花蓮地區觀光發展，接續推出台灣好行及台灣觀巴優惠措施，1月1日至10月31日止，以「電子票證（或行動支付）」搭乘花蓮地區4條台灣好行路線享有「免費」優惠，以及台灣觀巴花蓮地區套裝行程享1折、其他地區享2人同行1人免費之超值優惠（部分行程春節連假未出團或需另外加收費用，遊客可提前致電各營運旅行社洽詢），鼓勵大家春節出遊可選擇搭乘大眾運輸或參加台灣觀巴套裝遊程，響應低碳旅遊亦可緩解車潮。

▲▼春節走春花東縱谷各知名景點。（圖／縱管處提供，下同）

花東縱谷連續假期交通疏導路網圖。

在寒冷的春節期間，泡湯將是至高無上享受，114年1月31日前，只要任選「悠遊付」、「街口支付」、「台灣PAY」等3家電子工具其中之一，於瑞穗、安通、知本的特約溫泉旅宿泡湯滿200元起、住宿滿400元起、特約店家消費滿100元起，即可參加縱管處推出的「泡湯集好運-縱谷好湯抽抽樂」活動，就有機會抽中iPhone手機及溫泉旅宿住宿券等諸多好禮。邀請國人在新春佳節前來花東旅遊，享受花東獨特的自然環境及人文風土，也能夠玩得輕鬆玩得超值，一整年都蛇彩飛揚！

▲▼春節走春花東縱谷各知名景點。（圖／縱管處提供，下同）

特約溫泉旅宿泡湯、住宿、特約店家消費滿額參加「泡湯集好運-縱谷好湯抽抽樂」活動。

相關資訊及連結：
1. 花東縱谷國家風景區管理處官網http://www.erv-nsa.gov.tw
2. 花東縱谷國家風景區管理處春節連假疏導專頁https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/3827
3. 泡湯集好運-縱谷好湯抽抽樂活動頁面：https://reurl.cc/V07x4Z
4. 台灣好行官方網站https://www.taiwantrip.com.tw/
5. 台灣觀巴官方網站https://www.taiwantourbus.com.tw/C/tw/home
6. 花東縱谷管理處諮詢電話
免付費服務專線：0800-000115；鶴岡遊客中心03-8875306；鯉魚潭管理站03-8641691；羅山管理站03-8821725；鹿野管理站089-551637

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝金燕兒爸曾遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名
快訊／台積電2024每股大賺45.25元　創歷史新高
協商又破局！柯建銘獨腳戲罵1hr　韓國瑜：你在跳水上芭蕾
快訊／黃仁勳來了！　私人專機飛抵台中
彰化發1億8千萬紅包！　150名「人肉點鈔機」畫面曝
17歲少女入夢了！一句「媽我好冤」　母悲：想摸你都不能
46歲警未到班！妻驚見陳屍沙發　疑心肌梗塞猝死
超恥！毒、酒駕累犯「照片放大7倍」　彩色海報貼鄰里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在宜蘭服12天補充兵役…林昱珉要退伍了！預計明天傍晚離開營區

花東縱谷走春全攻略！縱管處交通疏導路網圖　推薦3條遊程

謝世謙辭世　機師工會悼念：他一改華航敵視工會強硬作風

快訊／黃仁勳來了！　私人專機飛抵台中清泉崗

經歷上百個颱風警報　呂國臣接任氣象署長：讓預報更有溫度

年薪200多萬！工程師條件好「找不到女友」　網見2字秒懂了

獨／30年台中科博館立體劇場...6月劃下句點　新計畫曝光

冷氣團來襲太平山-1度　霧淞、雲海、日出全白絕美畫面曝

屏東勝利星村年貨大街登場！餃子爭霸戰選出前3名　總獎金10萬

有賠法定傳染病的旅平險剩4家　條件比一比

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

在宜蘭服12天補充兵役…林昱珉要退伍了！預計明天傍晚離開營區

花東縱谷走春全攻略！縱管處交通疏導路網圖　推薦3條遊程

謝世謙辭世　機師工會悼念：他一改華航敵視工會強硬作風

快訊／黃仁勳來了！　私人專機飛抵台中清泉崗

經歷上百個颱風警報　呂國臣接任氣象署長：讓預報更有溫度

年薪200多萬！工程師條件好「找不到女友」　網見2字秒懂了

獨／30年台中科博館立體劇場...6月劃下句點　新計畫曝光

冷氣團來襲太平山-1度　霧淞、雲海、日出全白絕美畫面曝

屏東勝利星村年貨大街登場！餃子爭霸戰選出前3名　總獎金10萬

有賠法定傳染病的旅平險剩4家　條件比一比

快訊／黃仁勳現身了！　經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來

桃園新任警分局長及大隊長交接　張善政盼給市民安全保障

電源雙雄獲美系外資調高目標價　台達電上看520元

在宜蘭服12天補充兵役…林昱珉要退伍了！預計明天傍晚離開營區

Switch2傳聞滿天飛　前公關「任天堂非常生氣」：公司重視驚喜

梅根再現身洛杉磯助災！低調扛物資支援　災區少女驚呼：不可思議

1200萬當島主！　白河水庫萬坪小島求售「已有2組帶看」

黃小柔驚曝懷孕期「被藍心湄誤傷」！　去廁所見大出血緊急送醫

花東縱谷走春全攻略！縱管處交通疏導路網圖　推薦3條遊程

朱立倫喊要砍台電補助　卓榮泰嗆：又想回到黨國時代？

生活熱門新聞

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

超雷尾牙「限時90分鐘」趕人　全體傻眼超商續攤

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

顯微鏡看「皮蛋」超多寄生蟲蠕動？　專家直接打臉

去完日本「回台灣見3差異」狂搖頭！

青少女梅毒10年來暴增！疾管署分析3原因

愛車慘遭磚砸　網友：就算違停也要賠

連4天恐跌破7℃　可能觸及強烈冷氣團

快訊／一夜4震！　最大規模4.2、震度3級

輪到你了！　4星座2025迎來福報

更多熱門

相關新聞

彰化市發送1億8千萬紅包　150名「人肉點鈔機」出動

彰化市發送1億8千萬紅包　150名「人肉點鈔機」出動

為照顧所有長者，弘揚孝道及表達敬老之意，彰化市公所每年在春節前夕，都會發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」大紅包，這項福利措施已邁入第28年。今年全市可獲領取每人6千元的長者共3萬482位，合計共發放1億8,289萬2,000元，和去年相較，人數多出1,409人、發放金額增加845萬4千元。今(16日)市公所也找來150位「人肉點鈔機」，包括市長林世賢，以人工方式將現金與滿滿的愛裝進紅包袋裡。

苗栗最新Villa玻璃屋、飛天露營車！

苗栗最新Villa玻璃屋、飛天露營車！

蛇年19款刮刮樂「發財攻略」曝　這張穩中獎

蛇年19款刮刮樂「發財攻略」曝　這張穩中獎

搶劫農會太逼真　竟是里港警防搶演練

搶劫農會太逼真　竟是里港警防搶演練

台東縣政府公告114年春節垃圾清運時間

台東縣政府公告114年春節垃圾清運時間

關鍵字：

春節花東縱谷全攻略縱管處交通疏導路網圖走春

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面