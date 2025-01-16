花東縱谷走春全攻略！縱管處交通疏導路網圖　推薦3條遊程

▲▼春節走春花東縱谷各知名景點。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年春節有9天連續假期，花東縱谷國家風景區管理處為便利遊客掌握花東縱谷春節旅遊資訊，於官網建置了春節連假疏導專頁，彙整各機關提供的疏運資訊，並於專頁提供「2025年花東縱谷連續假期交通疏導路網圖」摺頁下載，也於鶴岡、鯉魚潭、羅山、鹿野、卑南等遊客中心、利吉資訊站，及花東縱谷各大旅遊景點、火車站、警察局等地點提供紙本摺頁供遊客索取。

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在重要公路節點處，縱管處將透過中華電信區域廣播簡訊預先提醒遊客注意交通疏導資訊，並於春節連假不間斷每日8：30～17：30由專人提供旅遊諮詢，讓遊客春節在花東旅遊享受到安全、友善、貼心且便利的服務。

除此之外，為提供國人春節期間出遊選擇之參考，縱管處也特別推薦3條旅遊路線，包含達娜文化分享空間推出的「八通關越嶺古道單車體驗」，將帶領遊客以自行車漫遊，沉浸山色田園及人文歷史，遊程景點串聯因受地震風災影響於修整後重新開放的玉富自行車道（開放玉里火車站至樂合防汛道路區段）及瓦拉米步道，也可走訪玉里神社、卓樂天主堂及南安遊客中心；或是遊客可按自身旅遊步調自駕遊玩的「縱谷瑞穗黃金湯樂活一日遊」及「花東縱谷南段一日遊」，則分別串遊花蓮縣阿美小米文化館、鳳林小鎮、大農大富平地森林園區及瑞穗溫泉，以及臺東縣武陵綠色隧道、二層坪水橋、鹿野神社、中興崗哨、山里火車站、山里福音教堂及利吉資訊站等景點。

另外在春節期間花東縱谷轄內及周邊還有許多好去處，地景部分有在大農大富平地森林園區、二層坪水橋、鹿野鄉公所前綻放的迎春花海、富里鄉農會的「2025花蓮富里稻草藝術季」及關山米國學校「神喵報稻」彩繪稻田，都是出遊好選擇。

活動部分則有花蓮縣政府1月17日至2月16日間，於花蓮市日出大道（重慶市場旁表演廣場）所舉辦的「2025花蓮太平洋燈會」，及台東縣政府於鐵花新聚落辦理的鐵花燈之祭（極地童話），展期至2月16日止，遊客可前往觀燈沾沾過年喜氣。

縱管處郭振陵處長表示，交通部觀光署為振興花蓮地區觀光發展，接續推出台灣好行及台灣觀巴優惠措施，1月1日至10月31日止，以「電子票證（或行動支付）」搭乘花蓮地區4條台灣好行路線享有「免費」優惠，以及台灣觀巴花蓮地區套裝行程享1折、其他地區享2人同行1人免費之超值優惠（部分行程春節連假未出團或需另外加收費用，遊客可提前致電各營運旅行社洽詢），鼓勵大家春節出遊可選擇搭乘大眾運輸或參加台灣觀巴套裝遊程，響應低碳旅遊亦可緩解車潮。

▲花東縱谷連續假期交通疏導路網圖。

在寒冷的春節期間，泡湯將是至高無上享受，114年1月31日前，只要任選「悠遊付」、「街口支付」、「台灣PAY」等3家電子工具其中之一，於瑞穗、安通、知本的特約溫泉旅宿泡湯滿200元起、住宿滿400元起、特約店家消費滿100元起，即可參加縱管處推出的「泡湯集好運-縱谷好湯抽抽樂」活動，就有機會抽中iPhone手機及溫泉旅宿住宿券等諸多好禮。邀請國人在新春佳節前來花東旅遊，享受花東獨特的自然環境及人文風土，也能夠玩得輕鬆玩得超值，一整年都蛇彩飛揚！

▲特約溫泉旅宿泡湯、住宿、特約店家消費滿額參加「泡湯集好運-縱谷好湯抽抽樂」活動。

相關資訊及連結：

1. 花東縱谷國家風景區管理處官網http://www.erv-nsa.gov.tw

2. 花東縱谷國家風景區管理處春節連假疏導專頁https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/3827

3. 泡湯集好運-縱谷好湯抽抽樂活動頁面：https://reurl.cc/V07x4Z

4. 台灣好行官方網站https://www.taiwantrip.com.tw/

5. 台灣觀巴官方網站https://www.taiwantourbus.com.tw/C/tw/home

6. 花東縱谷管理處諮詢電話

免付費服務專線：0800-000115；鶴岡遊客中心03-8875306；鯉魚潭管理站03-8641691；羅山管理站03-8821725；鹿野管理站089-551637