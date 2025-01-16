台東縣警察局長交接...蔡燕明上任　副縣長王志輝主持監交

▲台東縣警察局今舉辦卸、新任局長交接典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣警察局於16日舉行卸、新任局長交接布達典禮，由副縣長王志輝主持布達，他在致詞時向卸任局長梁東山過去一年對台東警政與交通維護工作的辛勞付出，帶領團隊屢獲佳績表示嘉勉，祝福他到任新職，必能游刃有餘，更上一層樓，另也歡迎新任局長蔡燕明加入縣府團隊隊共同打拼，並期勉發揮所長，持續維護台東的治安環境與交通順暢，提升縣民的安全與保障。

交接典禮於16日上午10時30分在警察局2樓大禮堂舉行，由王副縣長主持新卸任局長印信交接及新任局長蔡燕明宣誓，內政部警政署督察室主任趙瑞華前來監交，典禮邀請多位議員、地方各級民意代表、情治單位及政府機關等首長、退休警察及所屬員警代表等觀禮，典禮簡單、隆重。

王志輝提到，卸任梁局長自到任以來，工作認真、負責，推動各項警政工作不遺餘力，於2024年《遠見》縣市施政滿意度調查中，在警政治安施政面向榮獲本島第3名佳績，更在各項交通事故、刑事案件防制，以及春節疏運、熱氣球、跨年晚會等活動，帶領全體同仁努力圓滿達成任務，因此屢獲內政部警政署各項工作評比佳績，並致力與縣府團隊將台東建構成安全健康的宜居城市，襄助饒縣長勇奪五星縣長殊榮，再三感謝梁局長對台東縣警政治安的貢獻，祝福梁局長到任新職，必能游刃有餘，更上一層樓。

為了感謝警察同仁對治安交通工作的辛勞付出與努力，縣府不僅優先核列預算新建辦公廳舍，以改善同仁服勤環境，今年更持續補助員警超勤加班費、健康檢查費等福利措施，以強化警察同仁打擊犯罪捍衛治安決心，希望能讓縣民得以安居樂業，幸福有感。

台東縣警察局指出，新任局長蔡燕明，58歲，中央警察大學62期畢業，歷任桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長、台北市政府警察局刑事警察大隊大隊長及內政部警政署刑事警察局主任秘書等職務，本次由內政部警政署台中港務警察總隊總隊長調任。