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洪孟楷怒槓國安局　口誤稱英國前首相「卡麥隆」破壞海纜

▲▼洪孟楷 揭弊者保護法草案 立法院院會 發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

1月3日中共註冊喀麥隆籍權宜輪破壞我海底電纜，海巡署研判有灰色地帶襲擾可能，立法院外交國防委員會於今（16日）邀請相關部會進行報告，藍委洪孟楷質詢時質疑，既然已經找到兇手是萬惡中共，為何不求償？國安局長蔡明彥回應，大部分案例沒有現行犯逮捕的話，只能用疑似，事證查察比較不容易。洪孟楷跟蔡明彥唇槍舌戰，但洪一時口誤，將喀麥隆講成英國前首相卡麥隆，也讓備詢台上一眾官員一愣。

洪孟楷質詢時詢問，海底電纜斷掉很嚴重，國安局報告每年斷掉七到八次，如果是在公海我國是比較沒有管轄能力，在我國領海近三年約25次，找出兇手、賠償的有幾次。海巡署回應，目前求償成功有兩次，110年7月獅子山共和國的武順輪破壞海底電纜，被桃園艦登檢帶案回來，成功求償810萬，其他案蒐證之後陸續偵辦中，還沒有定案。

洪孟楷也追問，國安局報告告訴大家兇手已經找到，就是萬惡的中共，既然兇手找到了為什麼不敢求償？這是我國財產，應該協助求償或要求追回元凶，但到目前沒有半次。國安局沒有提供相關事證嗎？今天寫的那麼斬釘截鐵就是中共啊！部會橫向聯繫沒有作為。

蔡明彥回應，國際跟國內海纜遭到損毀，根據統計數據顯示，多數是受中共船泊造成的影響。這是電信公司財產，遭到破壞後到司法機關檢舉，由司法機關查證。蔡強調，經過統計，國際跟國內海纜斷裂狀況，一半以上都是中國籍船隻比較可疑，現行犯比較容易求償，但大部分案例沒有現行犯逮捕的話，只能用疑似，後續事證查察比較不容易。

中華電信總經理表示，海纜故障原因有很多，除了可能被破壞也有自己劣化造成，次數這麼多不見得每次都是，國安局報告講的是這一次。過去有透過國際聯盟求償，也有求償成功，但這需要明確證據，比較難。

洪孟楷不滿表示，蔡明彥身為國安局長，證據應該是最多的，如果有破壞應該要求償、有證據要提供，但中華電信跟陸委會看起來都沒有收到國安局提供資料，即便蔡明彥說有，詢答過程已經露餡。國安局敢講那麼大聲，應該把資料交給相關單位，透過任何管道嚴正抗議，「連同這一次麥卡隆、還是卡麥隆籍船舶破壞電纜，後續會不會求償？」

蔡明彥回應，中華電信已經報案，海巡署蒐集的證據也已經交給基隆地檢署，都是偵辦過程中。

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關鍵字：

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