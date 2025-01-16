提刪光公視預算引爆名導怒火　陳玉珍開戰：不會縮手！這是天職

▲刪光公視預算引爆爭議，國民黨立委陳玉珍稱不會縮手。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院朝野黨團15日起密集協商114年度中央政府總預算，國民黨提案公視23億元預算擬全數刪除，理由是因旗下「Taiwan Plus」平台稱美國候任總統川普為「重刑犯」、講述二戰台籍日本兵的戲劇《聽海湧》竄改歷史等，不僅綠委抗議，也引發《奇蹟的夏天》導演楊力州、《天橋上的魔術師》導演楊雅喆、《聽海湧》導演孫介珩等人發聲反彈。預算刪減案提案人陳玉珍今（16日）正面回擊，「公視自立自強很重要 ！如果做不好，我們刪預算是天職。」

立法院朝野黨團今起密集協商「114年度中央政府總預算案」，國民黨團提案刪、凍多筆預算，其中也將公視23億預算直接全數減列。對此媒改社與媒觀聯合發表聲明表達強烈抗議，強調立委應監督公廣集團持續扮演「不受商業或利益團體左右」的全民電視台，而不應該以全刪預算來全然否定。

不僅綠委群起大罵，金馬獎最佳紀錄片導演楊力州更跳出來警告國民黨小心影視工作者的反撲，呼籲相關從業人員投入公民罷免的影片支援工作，網友們於社群平台上也討論熱烈。

對於輿論抗議，陳玉珍今日受訪時態度強硬表示，公視自立自強很重要，如果做不好，立委們刪預算是天職，「刪到補助款就要罷免？代表他們在意的是補助款，真的在意國家嗎？不是！他們只在意利益」。

陳玉珍強調，刪預算是幫百姓看緊荷包，縱使擋了某些人財路國民黨也不會縮手，因為為百姓守護公帑是立委的責任。