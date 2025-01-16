藍白砍總預算3千億會亡國？　作家曝真相：賴清德該向蔡英文請益

▲總統賴清德與前總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院15日展開總預算案黨團協商，藍白則聯手大砍3000多億預算，造成多個部會喊話恐影響行政，民進黨團直言此舉是「無差別恐怖攻擊」。對此，作家漂浪島嶼15日表示，前民進黨主席蔡英文，曾經提出砍總預算20%救國家的言論，強調自己當過部會首長，知道政府部門會活的好好的，而且2025年總預算砍了3000多億，還是有2兆8000多億可運用，可能還是「史上最高總預算」，喊到沒錢亡國，有些誇張，總統賴清德應該向前總統蔡英文請益治國之道。

作家漂浪島嶼表示，藍白大砍總預算，網路一片亡國哀嚎聲，有如政府陷入無米之炊，國家完全停頓失能，但是2025年編列總預算是3兆1千多億，藍白大砍3000多億，還是有2兆8000多億可運用，可能還是「史上最高總預算」，喊到沒錢亡國，就有些誇張！

漂浪島嶼表示，何況，2024年總預算2兆9千多億，前任總統蔡英文就能應用治國，後任總統賴清德2兆8千多億，相隔一年就無法治國，後任實在應該向前任請益治國之道。

漂浪島嶼指出，其實從2016年，總預算1兆9千多億，到了2024年2兆9千億，甚至2025年3兆1千億，民進黨編列總預算年年飆升，無黨可擋，也很少被大刪。

漂浪島嶼說，所以說今年刪總預算歷年幅度最高，卻不說綠營八年執政總預算增加幅度也最高，八年增加1兆，如今立院藍白變色，揮手一砍當然幅度就最高。

接著，漂浪島嶼提到，現今國債6兆，馬英九遺留5兆，蔡英文說舉債只有4千億，但是藍白說特別預算舉債高達2兆，所以也該審度時勢量入為出，別再揮霍當阿舍。

漂浪島嶼認為，但是藍白刪除預算，還是要講求合理，連沖馬桶水都刪到都沒有，或是刪到學者沒預算做研究，也是太過誇張。反之，先刪後補來回討價，還是有近3兆總預算可用，喊到像是無錢可用傾城亡國，也是太戲劇太過聳動。

最後，漂浪島嶼強調，其實，藍白砍預算17%不算多，2012年時任蔡英文主席，曾經提出砍總預算20%救國家的言論，強調她當過部會首長，知道砍掉10%預算，政府部門都會活的好好的。

▼中央政府總預算歲入歲出趨勢圖。（圖／翻攝自Facebook／漂浪島嶼，點圖放大）