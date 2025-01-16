評總預算案「浮編濫用嚴重」　黃揚明曝「這事」是執政黨重大危機

▲總預算協商。（圖／立法院頻道）

記者郭運興／台北報導

立法院15日展開總預算案黨團協商，藍白聯手大砍各項預算，造成多個部會喊話恐影響行政。對此，媒體人黃揚明今（16日）表示，目前的砍預算提案，都是「未定案」狀態，不代表會通過，很多是為了拉高談判籌碼，但從就安基金被濫用、文宣費用大量浮編等，看得出浮編濫用預算情形已很嚴重。他也強調，同樣是癱瘓機關的提案，陸委會、NCC、數發部業務費砍到1元目前社會上聲援聲量極低，這才是執政黨的重大危機。

黃揚明表示，公視預算被在野黨砍光了？為什麼要刑事局有效打詐卻砍預算？很多人不太瞭解立法院預算審查的程序，他來分享一些實務上的處理方式。

黃揚明表示，首先，目前2025年（民國114年）的中央政府總預算立法院尚未審查完竣，目前看到的砍預算提案，都是「未定案」狀態。

黃揚明指出，依程序，總預算部會會在各委員會進行初審，多數提案會在委員會先行進行討論。不過，通常比較有爭議、行政部門的提案會保留到院會處理。

黃揚明再指，而在立法院院會最終處理前，依例會由立法院長召集朝野協商依各委員會所屬進行提案協商，而各黨團、立委都可以在朝野協商期限前再提刪減或凍結案，目前提案共有3千多案。

接著，黃揚明說，先把「凍結」案放在一旁，預算凍結的意思，是在滿足一定條件前不得動支，但並非刪減。因此行政部門通常寧可預算被凍結，也不想被刪減。這幾天被執政黨拿來質疑的公視補助預算全刪減、砍刑事局2億預算、統刪水電費30％、部分部會業務費砍到剩1元等提案都是如此的狀態，這些提案當然可受社會公評，但不代表會通過。

黃揚明再說，這類提案很多是為了拉高朝野協商時的談判籌碼、要求行政部門說明，在協商時只要行政部門說明讓立委滿意，或是社會氛圍不支持，這些立委就可能會「撤案」。

黃揚明提到，目前立法院預計協商預算的時間是昨天起到週五或下週一，最晚下週二就會在院會表決處理完畢。昨天朝野協商零進度後，國民黨團已經決定先啟動黨團內部協商，之後會與民眾黨團協商，討論出在野黨的預算共識，即使民進黨團不願意協商，在野黨團的能量也足以主導所有提案。

黃揚明直言，執政黨認為不合理的預算提案，若在下週處理前沒有撤案或修改刪減額度，那就表示在野黨鐵了心要砍。因此，很多事情目前還言之過早。

黃揚明認為，以他個人而言，刪減全額公視補助款的預算提案就是不合理的提案，不認為在野黨會堅持到最後（因為民眾黨不會支持）。

黃揚明強調，但比較有趣的是，同樣是癱瘓機關的提案，將陸委會、NCC、數發部的業務費砍到1元的提案，目前社會上聲援這幾個機關的聲量極低，這才是執政黨的重大危機。

最後，黃揚明總結，在野黨刪減預算、執政黨護航預算都要說出「正當性」，從就安基金被濫用、文宣費用大量浮編等事件，看得出執政者浮編濫用預算情形已很嚴重，預算審查本來就是「比人頭」，但哪些人敢出頭，就是考驗政治智慧，要砍的，要挺的，講不出個大眾接受的道理，都會受傷。