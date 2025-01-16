▲國民黨立委王鴻薇要導演們別再情勒立委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院加緊腳步審查今年度總預算案，國民黨立院黨團以報導偏頗、戲劇竄改歷史等原因，提案刪除文化部補助公視的23億元預算， 引起國內多名導演反彈，在網路上串聯罷免。國民黨立委王鴻薇今（16日）受訪表示，請這些導演尊重立委的職權，大家都很清楚政府擁有龐大資源，很多團體、個人都巴不得能標到政府案子，所以會配合講話，但這些都是納稅錢，立委不該把關嗎？別再情勒了。

對於公視預算遭全刪，除了綠委群起激憤，著名導演楊雅喆也將臉書封面更換為「罷免救台灣」，更發文表示，「拍片仔，輪到我們的工作被刪了。我的表格已經填好，你呢？」 金馬導演楊力州更公開呼籲，影視工作者投入公民罷免團體的影片支援工作，《聽海湧》導演孫介珩也發聲反彈。

王鴻薇對此指出，刪不刪預算要尊重立委的職權，公視過去爭議不斷，很多導演劇團都拿了公視標案，如同她之前質疑原民台，綁一個特定導演或是一個劇本賣2次，因此立法院會提出刪公視預算一定是有所本。

「公視品質真的好嗎？」王鴻薇說，美國大選時記者報導羞辱川普，其他台都沒有，怎麼國際報導如此偏頗？或者TaiwanPlus 每年花10億，請問績效跟點閱如何？國外有看到嗎？更別說專題報導，罷樑的新聞竟然只有公民團體，然後只給基隆市長謝國樑7秒，這是專業的專題報導嗎？不該檢討嗎？

王鴻薇強調，現在很多團體揚言要罷免在野黨，但其實大家都很清楚，政府握有龐大資源，很多團體、個人都巴不得能標到政府案子，所以願意配合執政黨講話，這些在野黨了解，只是這些預算都是納稅錢，難到立委不該把關嗎？請這些人別再情緒勒索了。