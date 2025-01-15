大學學測1／18登場　新北部分考場周邊紅線可臨停接送

▲三重區新北高中前三信路段路側人行道。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

114年大學學測將於1月18日至20日舉行3天，新北市計有10所考場，為方便考生使用大眾運輸，新北市交通局已要求公車業者加密發車班次，另考量部分考生有接送需求，新店高中等7所考場周邊部分紅線將開放考生家長臨停接送。

交通局專門委員林昭賢表示，經會同警察局評估考場周邊道路交通狀況後，新店高中、新莊高中、丹鳳高中、新北高中、三民高中、永平高中及錦和高中等7所考場周邊部分紅線在考試日從上午7時至下午3時30分止(19日至下午5時30分止)供家長臨停接送，部分人行道則開放機慢車停放，以斜向停放一列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間；不過也提醒在路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行等地點仍禁止停車。

▲三重區新北高中前三信路段。

林昭賢說，考場周邊部分紅線開放臨停及人行道機慢車停車區域分別是：新店區新店高中前中央路；新莊區新莊高中前中平路、丹鳳高中前龍安路；三重區新北高中前三信路；蘆洲區三民高中前復興路；永和區永平高中前仁愛路及永平路；中和區錦和高中前錦和路等路段。（詳見附表）

交通局表示，上述各考場均臨近捷運站或公車站， 建議考生善加利用大眾運輸前往考場；警方屆時也將加強取締違規，以維護考場周邊交通安全與秩序。

▲新北市配合114年學測開放試場周邊道路紅線與人行道臨停路段一覽表。