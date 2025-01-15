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新北中和「嘉穗公園」今啟用　打造城市森林健身房

▲中和嘉穗公園啟用。（圖／新北市景觀處提供）

▲嘉穗公園經過景觀美化、步道整建、照明改善等優化後，大大提升在地居民、運動與休閒品質。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「整個山都是我的健身房！」新北市政府近年推動「城市覓徑」計劃，結合公園周邊環境，營造都會區森林系公園。位於新北市中和區的嘉穗公園為新北市可及性高的後山公園，由地方民眾及全國青年景觀競賽獲獎學生共同參與設計，歷經一年多的規劃與施工，打造「城市森林健身房」，今（15日）正式啟用，讓市民在城市中運動，守護市民的健康。

新北市農業局長諶錫輝表示，現在的民眾對健康越來越看重和追求，經常善用附近的公園環境，達到健身、運動的效果。新北市推動「城市覓徑」，結合本市公園周遭環境，將都市公園打造成森林綠地，並規劃登山步道、健行路線，嘉穗公園地形得天獨厚且優美，接近永安市場捷運站。景觀處以森林山訓連結城市覓徑塑造亮點、以環山步道及豐富植被為主要特色，積極改善，希望能為市民帶來更好的休憩空間。

▲中和嘉穗公園啟用。（圖／新北市景觀處提供）

▲中和區嘉穗公園是新北市可及性高的後山公園，歷經1年多的規劃與施工，打造「城市森林健身房」。

公園內既有步道及設施老舊，凹凸不平不易行走，年齡大的市民容易跌倒，經過綠美化環境景觀處優化後，改善老舊設施，維護民眾健行安全，改善項目有景觀美化、步道整建、照明改善、植栽調整、增設護欄、路燈、監視器及休憩座椅等，提升在地居民、運動與休閒紓壓的多重效果，營造一個優質的休憩空間。

規劃設計階段收納不同年齡層的想法，順應地形設計，並以公園內常出沒之松鼠為主題，模仿松鼠行為轉化為訓練設施，創造帶狀「松鼠林間賽道」，另結合鳥巢平台以幼鳥飛行訓練離歸巢、振翅飛行及藏匿避敵3階段為發想，創造平衡、擺盪、肢體協調訓練設施「雀躍飛行賽道」，讓公園使用率達到最大化，並且能照顧到不同年齡層的民眾。

景觀處長林俊德表示，公園素有「都市之肺」的別稱，在都市化程度日益提升的新北市中，公園持續扮演著休閒遊憩、生態保育、環境保護和環境教育等功能，新北市已有6座城市覓徑及210座不同的特色及共融或全齡公園，歡迎大家都能在覓徑與公園內體驗全新的休憩環境及感受遊戲的樂趣。想知道最新的公園資訊，歡迎參考「新北市政府景觀處」網站。

▲中和嘉穗公園啟用。（圖／新北市景觀處提供）

▲有「城市森林健身房」之稱的嘉穗公園，以森林山訓連結城市覓徑塑造亮點，整體設計上也加入許多健身意象，足具特色。

▲中和嘉穗公園啟用。（圖／新北市景觀處提供）

▲嘉穗公園打造吸睛的「鳥巢樹屋」，提升在地居民、運動與休閒紓壓的多重效果，是優質的大自然休息室，也成必拍景點。

▲中和嘉穗公園啟用。（圖／新北市景觀處提供）

▲活動廣場更新遮陽網後整體更美觀，亦成為在地居民休閒聚會的場所。

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