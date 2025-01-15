新北市政服務春節不停歇　侯友宜祝市民「蛇福泰吉」

▲新北市政府15日在市政會議提出「蛇福泰吉 新北2025迎新春」專題報告。（圖／新北市研考會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節將至，新北市長侯友宜今（15日）於市政會議中表示，農曆過年是國人闔家團圓重要節慶，今年春節9天連續假期，市府團隊各項服務不停歇，並祝大家「蛇福泰吉（臺語諧音：全有賺錢）」平安過好年。

新北市政府市政會議有別以往，布置宛如年貨市場喜氣洋洋，由副秘書長龔雅雯針對春節期間整備工作進行「蛇福泰吉．新北2025迎新春」專題報告。針對長達9天的春節連續假期，侯友宜指出，預期初一前的4天連假，市場、大賣場等會湧入採買年貨的人潮，以及提早返鄉的民眾，期間的年貨市集、觀光景點、交通運輸、環境衛生、警察勤務等治安部署等服務工作，都要做好因應調整。

▲新北市文化走春以「金蛇出動」為主題，民眾前往藝文場館參加活動，即有機會獲得限量貼紙和限量彩虹蛇蛇包。

侯友宜強調，對於春節期間新北交通安全，交通局已做好交通疏運計畫，並協請高公局適時調整號誌秒數，確保交通流暢。尤其，交通戰情室全日不打烊，隨時應對突發狀況，針對熱門景點及市場等場所也會加強宣導民眾多利用大眾運輸工具，並同步警察局、區公所等相關單位實施交通管制及疏導，提升參與年節活動的便利性及安全性。

另外，侯友宜也提到今年春聯「蛇福泰吉」是出自於19歲青年書法家林妤璇的手筆，侯友宜讚許其「蛇」字靈巧、「福」字滿盈、「泰」字穩重、「吉」字表現飽足。同時表現出今年國臺雙語的創意主題，國語意涵蛇年「福運滿滿、國泰民安、大吉大利」；臺語念法則是「全有賺錢」的諧音，祝大家萬事如意賺大錢。

最後，侯友宜表示，春節是國人闔家團圓重要節慶，感謝春節期間堅守崗位的同仁辛勤付出，讓市民朋友過一個平安、愉快、祥和的好年。此外，目前處於流感高峰期，他也特別提醒出入人潮多的地方，務必做好個人衛生保護。