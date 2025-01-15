貓咪與歷史的完美邂逅　日式老屋與貓台南主題餐廳登場

▲全台首座以貓為主題的日式歷史建築餐廳，15日正式揭幕，並將在18日（六）正式營業，帶給消費者美食與貓的新體驗。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

你是貓奴嗎？那你一定不能錯過台南超夢幻新地點！全台首座以貓為主題的日式歷史建築餐廳，15日正式揭幕，並將在18日（六）正式營業！

這座位於赤崁樓旁的日式建築，經過「角落有貓CORNER CAT CAFE」的巧手設計與半年多的規劃，將帶給消費者一場味蕾與心靈的雙重盛宴。這裡不僅有精緻的料理，還能與悠閒的貓咪們共享這片寧靜時光，輕鬆自在的氛圍讓你徹底放鬆，體驗這段歷史建築的獨特魅力。

揭幕儀式特別邀請到高雄市寵物公會蘇文盛理事長，以及台南市寵物食品用品公會創會理事長郭振東先生，佳愛動物醫院朱明泉院長等來賓，與角落有貓負責人張蕙瑛共同主持。

蘇文盛理事長致辭表示，古建築跟貓的融合是最適合不過的，希望大家可以在這棟充滿歷史的文化建築中，與貓一起共度療癒的慢活時光。郭振東理事長也表示：角落有貓在高雄已經是一家頗具盛名的寵物餐廳，這次到台南駐點，相信對台南友善寵物以及台南的觀光產業，都能有所刺激提升。

負責人張蕙瑛表示，針對歷史建築的維護，角落有貓其實做了很多保護措施，包含牆面貼膜，寵物貓抓地毯等，並且還特別設計貓咪廊道，放上很多貓跳台、貓抓板等等的貓咪玩具，希望在提供人們一個療癒空間的同時，既能讓貓咪舒服自在的生活其中，也能完整保護歷史建築文物。



負責人張蕙瑛說，這家餐廳的貓，其實有非常大的一個療愈效果，讓現代人能夠慢活，讓自己有一個身心休息的地方，貓結合日式老建築，會有療愈的效果，非常適合來這裡，很悠閒的喝一杯下午茶。而這個日式老式建築，店家都很用心地保護這些古蹟，這些歷史建物，所以地上都有鋪上個毯子，這是貓可以抓的，而牆面上都有做一些的處理，而現場放許多貓咪自己可以玩的跳板啊，貓抓板啊等等，就希望貓咪很自在的地在這裡生活，然後也不破壞到這些環境，那所以店家會希望進來的人都要穿襪子，共同來維護這一個比較好的環境。

張蕙瑛強調，未來將有12隻貓在餐廳內，希望有各種不同的品種貓，讓大家看到及體驗牠們各自的個性，各自的特色，讓民眾都可以跟他們互動，但記得不要餵食牠們，因人吃的食物不適合貓吃食。

赤崁東街日式宿舍，隱身於台南中西區的街角，曾是日治時期的官員宿舍，歷經歲月更迭，見證了台南的繁華與變遷。這棟木造四連棟建築，保留了大部分原貌，猶如時光的信使，帶領我們回到當年的歲月。1934年，這裡曾是警察與官員的住處，戰後更成為警察宿舍，直到2016年，它被列為台南市歷史建築，並於2019年更名為「赤崁東街日式宿舍」，成為一個值得珍藏的文化資產。

在2021年，這座歷史建築經過修復與翻新，重新開放，而「角落有貓」這家充滿溫暖氣息的餐廳，也在這裡找到了屬於自己的家。在這裡，你不僅能品嚐精心烹調的美食，還能在貓咪們的陪伴下，慢慢品味過往的歷史，讓每一個細節都成為與過去的美好對話。

無論你對歷史有興趣，還是想在溫暖的午後品味一餐，赤崁東街日式宿舍都將帶給你無與倫比的感動。走進這片悠久的時光殿堂，感受當年的故事，讓歷史與當下交織，讓每個瞬間，都變得溫柔而珍貴。