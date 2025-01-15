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台南大埔福德祠捐贈救護車　黃偉哲感謝廟方攜手信眾守護市民健康

▲台南市中西區大埔福德祠於15日在祠前廣場舉行救護車捐贈典禮，台南市長黃偉哲親自出席，感謝廟方攜手信眾捐贈救護車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市中西區大埔福德祠於15日在祠前廣場舉行救護車捐贈典禮，台南市長黃偉哲親自出席，感謝廟方攜手信眾捐贈救護車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區大埔福德祠於15日在祠前廣場舉行救護車捐贈典禮，台南市長黃偉哲親自出席，感謝廟方攜手信眾捐贈救護車，充分展現信仰與公益結合的力量。市議員沈震東、曾之婕、陳怡珍也到場見證。

黃偉哲表示，所謂「救人一命勝造七級浮屠」，緊急救護人員為了市民的生命安全奔走，平均1天1輛救護車差不多要出勤十趟，每趟出勤都是在跟時間賽跑。而救護車本身的設備及性能好壞，都影響到人的性命。

▲台南市中西區大埔福德祠於15日在祠前廣場舉行救護車捐贈典禮，台南市長黃偉哲親自出席，感謝廟方攜手信眾捐贈救護車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，大埔福德祠自建廟以來，不僅是中西區重要信仰中心，更長期投入社會公益，包括捐助清寒學生及偏鄉兒童營養午餐活動、濟助低收入戶及育幼院等照護關懷弱勢。此次廟方捐贈救護車，他謹代表186萬市民致上最大謝意，感謝廟方發揮信仰力量，致力社會公益。

大埔福德祠主委吳明忠表示，此次捐贈是廟方攜手信眾共同發心，短短數日內即募得足夠善款，充分展現地方信仰結合公益的善力。.

消防局局長李明峯指出，今天捐贈的救護車將配置於救護出勤量繁重的和緯分隊，未來將肩負起協助消防局執行緊急救護的重要任務，為市民提供更即時更完備的醫療救護服務。

▲台南市中西區大埔福德祠於15日在祠前廣場舉行救護車捐贈典禮，台南市長黃偉哲親自出席，感謝廟方攜手信眾捐贈救護車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局說明，救護車是消防救護系統中不可或缺的重要資源，此次的捐贈不僅提升救護能量，更減輕市府財政壓力，幫助更多需要緊急醫療協助的市民。市府將妥善運用這份資源，讓其效益發揮到最大，造福更多市民。

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