台南濱海年味正濃！　生鮮海味生態旅遊與曬鹽文化一次滿足

▲隨著農曆新年即將來臨，台南濱海成為採購年貨及旅遊的熱門目的地，還有機會看到曬烏魚子、土魠魚片、一夜干或火燒蝦的壯觀景象。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著農曆新年即將來臨，台南濱海成為採購年貨及旅遊的熱門目的地，還有機會看到曬烏魚子、土魠魚片、一夜干或火燒蝦的壯觀景象，這裡不僅擁有新鮮豐富的海鮮，還蘊藏著迷人的自然生態與曬鹽文化，吸引了大量遊客前來探索。無論是品嚐美味的海鮮、體驗傳統曬鹽，還是欣賞珍稀候鳥，台南濱海都能提供豐富的年節體驗。

黃偉哲市長表示，為了年節團圓餐桌增添濱海風味，台南的烏魚子與火燒蝦是不可錯過的佳品。烏魚子因其獨特的鹹香口感，成為年節餐桌上的重頭戲，深受大家喜愛，當地人推薦將烏魚子與蘋果或水梨片搭配，再佐以蒜苗，能讓整體的風味更升級。而火燒蝦經天然日曬後，能保留濃郁海味，不僅可以直接食用，也非常適合加入各種菜餚中，為年節菜色增添豐富的味道與層次。此外，台南濱海地區的豐富新鮮漁產，如虱目魚、文蛤、鮮蚵等，也是民眾選購年貨的首選，為新春佳肴增添更多美味選擇。

觀旅局林國華局長表示，台南濱海自古以來就是曬鹽的重要地區。由於地勢平坦、冬季日照充足、蒸發量大且季風強勁，這裡成為發展曬鹽業的絕佳地點。北門的井仔腳瓦盤鹽田，是全台現存規模最大、歷史最悠久的曬鹽場，不僅保留了傳統曬鹽技術，還成為遊客了解歷史文化與欣賞夕陽美景的熱門景點。將軍的青鯤鯓扇形鹽田打造之「生命之樹」，近年成為拍照熱點，不僅保留生態鹽灘濕地，並設置生態棧道、休憩亭與水岸平台等設施讓民眾悠閒走訪，也可至周邊的青山漁港或將軍漁港體驗「喊魚仔」拍賣的樂趣，感受漁村的熱鬧與獨特魅力。而七股鹽山現在正舉辦「鹽山雪鹽祭」，也是過年走春必衝景點，還可以報名各種與「鹽」有關的DIY手作課程，及品嚐鹽冰棒、鹽咖啡、鹽滷豆花等在地美味，也可以順道參加七股的潟湖遊船欣賞潟湖生態之美。

觀旅局表示，冬季也是台南濱海地區賞鳥的最佳時節，多樣的生態環境吸引了黑面琵鷺、黑腹燕鷗、鸕鶿等珍稀冬候鳥棲息於此。大小白鷺及各類鴴科、雁鴨科水鳥更增添自然生命力。隨著永續發展理念的推廣，生態旅遊成為寓教於樂的理想選擇，不僅讓遊客感受自然之美，也為全家帶來驚喜與難忘的回憶。

為方便遊客規劃行程，觀旅局特別打造「台南行春」網站，匯集春節活動、展覽、花海美景及導覽資訊，並整合交通局即時交通資訊，讓大家輕鬆查詢台南春節旅遊亮點。更多最新資訊，歡迎追蹤「台南旅遊網」及「台南旅遊」臉書。這個春節，來台南濱海探索曬鹽歷史、賞冬季候鳥、品嚐鮮海味，享受充滿濃濃年味的豐富旅程！