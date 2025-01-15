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台南超商女店長囚員工！找四海幫「凌虐開槍」害墜樓亡　判決出爐

記者劉人豪／台南報導

台南永康2023年5月發生墜樓案，陳姓超商女店長懷疑丁姓員工侵占公款，夥同四海幫份子暴力凌虐丁男，並把他囚禁在超商倉庫，最後更導致丁男從13樓的住處墜落身亡。台南地方法院依結夥強盜、私行拘禁致人於死等罪，判陳姓女店長15年徒刑、四海幫劉姓組長25年、曾姓男子12年，超商方姓女店員7年6月、高男與林男8年、廖男8月。

2023年5月3日中午12時許，台南永康區中華路一處大樓，發生一起墜樓死亡命案，經警方到場勘驗後，發現死者29歲丁男，除有墜樓傷勢外，身上還有多處可疑傷口，其中一處傷口警方研判是槍擊造成，警方調閱監視器發現，案發時死者與21歲曾嫌一同搭乘電梯上樓，案發後僅見曾嫌1人慌張逃離被害人住處大樓，並與相關嫌疑人駕車往高雄方向逃逸。

▲超商店員生前畫面曝光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲超商店員(右)生前畫面曝光，曾嫌口袋鼓鼓疑預藏槍枝。（圖／記者林東良翻攝）

警方調查，丁男生前因財務管理不善，積欠不少債務，還遭陳姓超商女店長認定他手腳不乾淨，疑利用職務之便侵占超商公款，於是找來21歲曾姓主嫌等人教訓、報復凌虐。曾嫌等人在2日晚間，利用丁男值大夜班時，將他關在倉庫，並以水管毆打凌虐，造成丁男手、腳等部位被打到瘀青發黑。

3日中午，曾嫌陪同丁男回去住處，並在過程中朝丁男右後腰開槍，丁男受到槍傷後，疑似在逃命過程中從13樓躍下當場慘死。

▲台南永康墜樓命案曾嫌等6名涉案人依殺人等罪送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳姓女店長夥同他人對丁男施暴。（圖／記者林東良翻攝）

判決指出，劉姓男子為四海幫組長，以LINE通訊軟體作為犯罪組織成員間聯繫工具，招募未滿18歲的人加入組織，丁男因協助女店長辦理貸款不成，且疑似侵占店內款項，女店長將上情告知劉男，劉男即在「保鑣群」LINE群組發送訊息請求協助，2023年4月27日前往超商倉庫內質問丁男，因不滿丁男回覆內容，出手毆打丁男，並要求丁男簽立100萬元本票及和解書，並將丁男帶回位於台南的住處，因丁男拖延不願返回超商，曾男持槍抵住丁男後腰部威嚇並擊發，子彈貫穿丁男後腰部，丁男認為求救無門，自住處陽台窗戶跳樓身亡。

台南地方法院依結夥三人以上強盜罪、共同犯私行拘禁致人於死罪，判陳姓超商女店長15年徒刑、四海幫劉姓組長25年、開槍的曾男12年，超商方姓女店員7年6月、高男8年、女店長未婚夫林男8年、廖男8月；另4名涉案少年由法院少年法庭審理。

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