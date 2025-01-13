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民眾黨告別柯文哲將走新路線！　歷史哥曝創造「藍白合論述空間」

▲民眾黨「1.11釘孤枝」抗議活動聲援柯文哲。（圖／翻攝民眾黨臉書）

▲民眾黨「1.11釘孤枝」抗議活動聲援柯文哲。（圖／翻攝民眾黨臉書）

記者張靖榕／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案等遭法院裁定羈押禁見，民眾黨於11日在台北舉辦「釘孤枝」活動，官方宣稱現場聚集多達15萬人，展現強大氣勢。政治名嘴李易修（歷史哥）便認為，民眾黨代理主席黃國昌正在創造藍白合的論述空間，告別柯文哲後的民眾黨，將走出不一樣的路線。

歷史哥在臉書粉專發文，認為111活動成功，對於主辦單位宣稱15萬人，卻遭外界爆「根本沒那麼多」，他表示，「不管人數如何，氣勢出來了！」他認為，這是黃國昌擔任代理主席後的第一場線下活動，充分展現領導能力，讓黨內的「謀權者」暫時不敢挑戰，只能被壓著繼續走，而黃國昌正式接任黨主席只是時間和程序問題。

歷史哥進一步指出，活動中柯文哲的妻子陳珮琪和妹妹柯美蘭的情感發言，以及網紅館長的吶喊，讓民眾黨內的「唯柯派」情緒得到了舒緩；但更重要的是，黃國昌將情緒定調為「推翻賴清德獨裁與綠色威權」，將柯文哲上升到白色精神象徵。

歷史哥宣稱，民眾黨的新路線儼然出現，不再僅僅是柯文哲時代「討厭藍綠的情緒」，而是成為一個「不強調台獨」、接受兩岸交流的「本土台派政黨」的第三勢力政黨，並要發展取代「極獨派」不惜兩岸對戰的民進黨，這樣的轉型也創造了藍白合作的論述空間。

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