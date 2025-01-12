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高院駁柯文哲抗告！張啓楷：111釘孤枝是「起點」　將有下一步行動

▲民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動，自由廣場投影綠色恐怖。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動，自由廣場投影綠色恐怖。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲歷經3次羈押庭後被羈押禁見，使民眾黨昨（11）在自由廣場舉辦「釘孤枝」活動，支持者無懼低溫到場力挺，高舉「放人」旗幟聲援柯文哲，主辦單位也宣布線上、線下同時達到15萬人。面對高院昨深夜駁回柯的抗告，民眾黨立委張啓楷直言，將會有下一步行動，「台灣司法改革正式啟動」。

針對高院駁回柯文哲抗告，張啓楷今（12）日中午透過影片表示，自己看了裁定書，讓人感到十分遺憾跟心疼，裁定書提到柯文哲可能逃亡跟串證，「柯文哲之前不是已經帶電子腳鐐了嗎？他最重要的事情，就是陪父親（柯承發）度過最後晚年，年邁跟病痛的父親不知道剩下多少時間。」

張啓楷提及，全台灣的人大部分都認識柯文哲，「柯文哲怎麼逃？」所以從動機跟方法，柯文哲都不可能逃；至於串證部分，「他為此辭掉黨主席了，你現在還要柯文哲做什麼呢？」

張啓楷說，昨天「釘孤枝」活動結束後，自己站在愛國東西路的戰車上，看到台下滿滿人潮在吶喊，不只是說柯文哲人權受到迫害，而是台灣司法已經嚴重不公平，且被踐踏的非常嚴重，他們希望有個明確解決方法，而民眾黨也清楚表達「先等高院裁定」。

張啓楷強調，昨天的活動「不是一個終點」，而是一個台灣司法革命的新起點，現在看到高院裁定內容，「我們也對民眾允諾，我們還會有下一步行動，台灣司法改革正式啟動！」

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民眾黨柯文哲張啓楷高院釘孤枝

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