幕後／民眾黨將改選中央委員　「雙北年輕世代」擠下蔡壁如勢力成黑馬

▲民眾黨將於1月19日進行中央委員、中評委選舉，後柯文哲時代權力結構將大洗牌。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨將於1月19日舉辦中央委員、中央評議委員選舉，權力結構大洗牌；此次將產出9席票選中央委員，由於有投票資格者必須是黨代表，從上次黨代表選舉結果來看，預估中央委員選舉結果仍以「黨中央派」最多，第二則是可穩穩拿3席的雙北「年輕世代」，「蔡派」則可拿1至2席，其中以蔡壁如最穩。

「沒有柯文哲」後首迎黨內選舉 明預錄政見發表會

民眾黨1月19日進行中央委員、中評委選舉的同時，也將召開第三屆第一次黨員代表大會。此次挑戰民眾黨中央委員選舉共19人，最終有17人通過連署門檻，搶9席票選中央委員、3席候補；中評委14名候選人報名，並全數通過連署，搶7席中評委、候補2席。

攤開通過連署的中央委員選舉名單，包括現任的中央委員孫正華、江和樹、張凱鈞、馮啟彥、許瑞宏，還有前立委蔡壁如、台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒、新竹縣議員林碩彥、組織部副主任林昭印、高雄市黨部主委莊貽量、台北市黨部智庫部主任李彥慶，以及雲林縣黨部榮譽主委林靖冠、許正憲、葉國文、楊大緯、沈偉平。

▲民眾黨台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒、前立委蔡壁如皆投入此次中委選舉。（組合圖／記者黃克翔、劉昌松攝、陳世軒辦公室提供）

而中評委選舉名單，則有現任中評會主委李偉華、中評委副主委詹喬茵、中評委副主委潘孝仁、中評委林韋銘、中評委吳士廉、中評委劉家榮、中評委李岱殷以外，還有台北市議員陳宥丞、陳欣玉、簡幸甫、廖志杰、楊瓊瑛、彭士益，以及前秘書長謝立功。

據了解，民眾黨將於明（13日）進行錄製政見發表會，此政見發表會模式採「提前預錄」，因此錄製完畢後，將於14日公布中央委員政見發表影片、15日公布中評委政見發表影片。

「黨中央派」擁最多票 原中央委員過半可望連任

民眾黨於去年12月選出111席「票選黨代表」（另還有「當然黨代表」），其中仍以「黨中央派」拿下最多席次，其次是擁有將近37、38席的雙北「年輕世代」人馬，「蔡派」則約有13至15席上下，其餘還有「小草聯盟」及不屬於任何一派的人。

中央委員分成「當然中央委員」、「主席指定中央委員」及「票選中央委員」，「當然中央委員」包括現在的代理黨主席黃國昌，還有立院黨團3長（現任總召黃國昌、現任副總召吳春城、現任幹事長麥玉珍），及縣市議會黨團總召集人（現僅有台北市議會黨團總召張志豪）；但就算立院黨團3長可能改選，對派系影響也不大。

根據民眾黨規定，1名黨代表可以投3張中央委員票、2張中評委票，黨內人士預估，要穩穩當選中央委員，得拿下25至30張票。在「票選中央委員」部分，因為「黨中央派」掌握最多黨代表票，成為許多人想「合作換票」對象，據了解，「黨中央派」至今未明確表達支持對象，但預估可拿下4至5席中央委員，且多數現任委員可連任，包括本身就掌握中部多數票源的台中市黨部主委江和樹，另屬於「小草聯盟」的許瑞宏也有合作機會。

▲為拚選中央委員，前立委蔡壁如辭去台中市政顧問職務，希望能重返黨中央，甚至劍指黨主席補選。（資料圖／記者崔至雲攝）

蔡壁如拚回黨中央 「翻供說」卻害她連自身都難保

民眾黨最廣為人知的就是「黨中央派」與「蔡派」，就算有些人表面上否認，卻也改變不了事實。檯面下動作頻頻的蔡壁如，自8月柯文哲政治獻金案發生後，屢在螢光幕前發表意見，讓過去民眾黨一直否認的「宮鬥劇」浮出水面，蔡壁如左打立委黃珊珊、右打民眾黨立院黨團主任陳智菡，也讓8、9月出現一股希望蔡壁如回黨中央「重振民眾黨」話題。

然而蔡壁如一系列動作引發黨員、支持者不滿，包括透露「柯爸」柯承發病情惹怒「柯家人」柯美蘭、柯文哲未被起訴前就說「不排除選黨主席」，以及柯文哲起訴書曝光，蔡壁如證詞原稱USB行動硬碟檔案使用者「WEN」就是柯文哲，咬死柯就是硬碟檔案編撰者，但事後蔡壁如對外否認，遭檢方認定「翻供」，也成為柯二度被收押的理由之一。

蔡壁如約掌握13至15席黨代表，身為「創黨元老」的她，黨內人士預估，蔡仍能透過與他人合作方式，取得20至30張票，可望通過「當選門檻」；但也有另一名黨內人士持不同意見，認為蔡壁如在「翻供說」爭議後，可能不一定會當選。

不過，多數黨內人士皆認為，蔡壁如「自顧不暇」，其他「蔡派」包括現任的張凱鈞，以及林靖冠得努力衝刺、找人合作，因此預估「蔡派」此次選舉能拿下1至2席中央委員。

另外，中評委則有比較親近蔡壁如的謝立功，但謝立功在臉書上的諸多言論，例如之前建議柯文哲「認罪協商」，遭黨內與支持者圍剿，也導致他成為最後一個通過中評委連署的人，狀況並不明朗。

▲民眾黨北市議員1月18日進行「期中問政報告」，由於隔天是中央委員、中評委選舉，時機點敏感。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨台北市黨部）

盼傳遞「地方聲音」到黨中央 最大黑馬「雙北年輕世代」拚入核心

當外界只專注在「黨中央派」和「蔡派」上，黨內有另一股勢力悄悄誕生，便是由雙北市議員組成的「雙北年輕世代」，前半段時間近乎「鴨子划水」，在黨代表選舉當中拿下近37、38席次，僅次於「黨中央派」，搶下不小的話語權，希望把地方基層的聲音帶入黨中央。

分析「雙北年輕世代」黨代表人選，多數是新北市黨部主委陳世軒人馬，且相當團結，票源近乎「鎖死」難以跑票。而「雙北年輕世代」各佈局3人到中央委員、中評委選舉，中央委員為黃瀞瑩、陳世軒、李彥慶，中評委則是陳宥丞、簡幸甫、廖志杰。

由於1名黨代表可投3張中央委員票，所以黃瀞瑩、陳世軒、李彥慶3人幾乎確定當選；但因為1人只能投2張中評委選票，據了解，「雙北年輕世代」近期開始尋找其他理念相同的對象，希望用可掌握的中央委員選票與其他人合作，讓3名中評委候選人皆能勝出。

不僅如此，由於台北市議員在議會擁有黨團，因此身為黨團總召的張志豪可以成為「當然中央委員」，倘若「雙北年輕世代」的人選全選上，就能拿下共4席中央委員、3席中評委，成為黨內除了「黨中央派」以外的第二大勢力。