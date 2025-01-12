鍾佳濱排專報質疑小草妨害司法　黃國昌批「超級蠢」：全台笑柄





▲民眾黨代理主席黃國昌昨（11）出席「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨11日於自由廣場舉行「111釘孤枝 萬人捍衛司法正義」遊行，但民進黨召委鍾佳濱安排立院司法及法制委員會於明（13）邀司法院、法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者，為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專案報告。對此，立院民眾黨團總召黃國昌批評，「超級蠢」、「完全顯露出無知跟愚蠢」。

黃國昌12日傍晚出席民眾黨全台地方黨職幹部表揚活動，會前接受媒體訪問。針對鍾佳濱明邀司法院、法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者，為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專案報告，黃國昌直言，「鍾佳濱排這專案報告，就超級蠢的啊！完全顯露出他自己的無知跟愚蠢。」

黃國昌提及，昨天1月11日釘孤枝的活動，大家清楚看到是抗議「綠色威權獨裁」，要求總統賴清德還給台灣人民公平正義，「鍾佳濱要做政治操作，我老實說，手法非常拙劣。鍾佳濱排這個專案報告，昨天已經成為台灣公民社會笑柄，他自己如果還沒知覺的話，真的我也不曉得該說什麼」。

另外，民進黨立委王義川認為，昨活動中唯一到場的國民黨縣市首長張麗善，是為備戰新北「藍白合」？黃國昌回應，王義川這個人的政治評論，本來就沒有什麼評論的必要，「昨天這麼嚴肅的一場活動，王義川也可以腦補成這樣，其實滿符合他綜藝咖的性格」。