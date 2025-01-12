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民眾黨要準備「沒有柯文哲的時代」　律師：可能會羈押到審判確定

▲柯文哲抵達台北地檢署。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲提出抗告，被高院駁回。（資料照／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲等4人因京華城案、政治獻金案等案被起訴，交保二度遭到撤銷，抗告後被高院駁回，繼續在看守所收押3個月。對此，律師陳君瑋認為，民眾黨可能要準備「沒有柯文哲的時代了」。

陳君瑋在臉書上表示，高院駁回柯文哲4人的抗告，理由是「未來判決確定重刑可期，有逃亡、滅（串）證之虞」，按照這個邏輯，可能會一直羈押，直到審判確定，並直接發監執行，「民眾黨要準備沒有柯文哲的時代了。」

高院11日考量，柯文哲等4名被告所涉的犯行，分別是違背職務收受賄賂罪或圖利罪等，最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，考量趨吉避凶的基本人性，本易伴有高度逃亡及串（滅）證之可能。且被告等人所涉的罪數非少，若均成罪，未來刑責可能甚重，更增加了逃亡及串（滅）證之可能性。

▲▼ 前台北市長柯文哲涉嫌弊案遭起訴後，被法院裁定交保，檢方兩度抗告成功，台北地方法院今日再度開庭，裁定柯文哲還押北所。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲提出抗告，被高院駁回。（資料照／記者李毓康攝）

高院審酌被告等人的身分、地位、經濟等情形，足認有動機潛逃海外規避審判，或串（滅）證以妨礙審判程序之順利進行，顯難透過具保、責付、限制住居、限制出境、出海或以科技監控設備等拘束人身自由較輕之手段加以防止。因此原審考量國家刑罰權之行使、被告等人之人身自由限制等一切狀況，認有羈押之必要，核無不合。

高院認為，被告等人抗告的意旨，各以其等犯罪嫌疑非重大，亦無事實足認有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，且無相當理由認為有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，亦無羈押之必要性，難認被告等人有刑事訴訟法第101條第1項第1、2、3款之羈押原因等節，本院經核閱本案相關之卷證資料，認其等對原審羈押裁定（及禁止接見通信）所為抗告等主張，均無足採。綜上，本件被告等人之抗告俱為無理由，均應予以駁回。

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