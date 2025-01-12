　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白營釘孤枝15萬老壯人？作家揭「滿場新草」現場：這才是綠營怕的

▲民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動，主辦宣布超過五萬人。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨111釘孤枝遊行，主辦宣布超過8萬人到場。（圖／記者林敬旻攝）

記者許力方／台北報導

民眾黨全黨動員發起「111釘孤枝」遊行，號召8萬人到場怒吼「還我司法正義」，並高舉「放人」旗幟，聲援柯文哲。作家漂浪島嶼分析，當天一望無際的滿場新草，坐滿自由廣場及中山南路，但他認為重點不是人多，而是很多年輕人，這才是讓綠營害怕的。

漂浪島嶼12日透過臉書以「白草為枯萎，誰是草原缺席者」為題發文，認為「111釘孤枝」遊行有一大現實，第一，街頭聚力實際算的是人頭號召的選票實力，救阿北的司法正義不是看街頭人數，而是政權實力，選贏總統獲得中央執政，才有可能改造司法正義，在公正審判下洗刷冤屈，而要重獲執政，白營獨立不可行，藍營自拚照樣輸，依舊要重新藍白合，才有機會贏得大選。

▲民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼小草聲援柯文哲，怒吼「放人」。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）

「草原已展示浩蕩的年輕力量，那是藍營長期所缺」漂浪島嶼分析，小草仇綠，但要含淚投藍，也是需要一番溝通輸誠，藍營有志總統大位，必定不能在草原缺席，至少不能以為找位市政顧問，就想捲了草皮，整黨通通收割，太天真太權謀，要化狂草為合作選票，勢必得承諾如何搶救阿北，藍白先練習合作。

他進一步指出，口號強，人頭多，都算如花幻影，現實政治是讓口號、人頭化為選票，才是擁有改變實力的捷徑，民進黨深知變換絕竅。而11日當天下午4點，坐滿自由廣場以及中山南路的小草，最終大會晚間宣布「15萬人」線上、線下共同聲援，重點不是人多，而是很多年輕人，「證實民調年輕人不表態，調查以為白色都是老壯草，這才是讓綠營害怕的！」無論網路如何譏諷嘲笑，真的很多選票怒了。

漂浪島嶼並貼出2分半的遊行現場影片，標記「#不公政府助長壯闊草原」、「#從頭拍到尾_有影有真相」，直指111白色大草原，是一望無際的滿場新草。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
SPA池驚見「排泄物」！中壢運動中心急公告
「4種鼻塞」別拖了！　醫警告：恐是腫瘤
農場工人「性侵乳牛」慘遭活活踢死！　同事：還戴著保險套
李多慧公開YT頻道收入！
白營釘孤枝15萬老壯人？作家揭現場：這才是綠怕的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

白營釘孤枝15萬老壯人？作家揭「滿場新草」現場：這才是綠營怕的

幕後／民眾黨將改選中央委員　「雙北年輕世代」擠下蔡壁如勢力成黑馬

民眾黨要準備「沒有柯文哲的時代」　律師：可能會羈押到審判確定

杜絕幼兒園狼師案　許淑華提案：若掌握具體事證兩週內解聘

鍾佳濱排專報質疑小草妨害司法　黃國昌批「超級蠢」：全台笑柄

草屯鎮長補選超級星期天！盧秀燕力挺簡賜勝　批綠營對手巧取

粉專控教育部稱林郁婷「跨性別選手」 　與會人士駁：別造謠扭曲

民進黨全力介入大罷免時間點曝　賴清德子弟兵預告：兩階段連署後

憲訴法綠擬大法官自提暫時處分？　藍轟惡例他反嗆：別裝好心

中國貨輪拖斷台灣海底電纜　綠委籲加快追查速度：用飛機去攔阻

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

白營釘孤枝15萬老壯人？作家揭「滿場新草」現場：這才是綠營怕的

幕後／民眾黨將改選中央委員　「雙北年輕世代」擠下蔡壁如勢力成黑馬

民眾黨要準備「沒有柯文哲的時代」　律師：可能會羈押到審判確定

杜絕幼兒園狼師案　許淑華提案：若掌握具體事證兩週內解聘

鍾佳濱排專報質疑小草妨害司法　黃國昌批「超級蠢」：全台笑柄

草屯鎮長補選超級星期天！盧秀燕力挺簡賜勝　批綠營對手巧取

粉專控教育部稱林郁婷「跨性別選手」 　與會人士駁：別造謠扭曲

民進黨全力介入大罷免時間點曝　賴清德子弟兵預告：兩階段連署後

憲訴法綠擬大法官自提暫時處分？　藍轟惡例他反嗆：別裝好心

中國貨輪拖斷台灣海底電纜　綠委籲加快追查速度：用飛機去攔阻

劉德華香港演唱會傳鬥毆、有炸彈！　警方出動8次「全是假報案」

草屯鎮長補選！國民黨簡賜勝競選總部成立　韓國瑜等藍營大咖力挺

中壢運動中心SPA池「出現排泄物」！館方緊急公告：暫停開放消毒中

Sandy失眠整晚「爆哭求入睡」！　認精神崩潰陷焦慮：好狼狽

Nissan「N7中大型電動房車」量產版現身！大陸工信部送測曝光即將發表

女助教被控性侵未遂！傳訊「一直想跟你上床」　男學生崩潰

南消四大山上分隊、區公所　合辦2025金蛇獻瑞迎新春防火宣導

鋼鐵人差點27分大逆轉勇士　劉承彥超前三分功虧一簣

「4種鼻塞」別拖了！　醫警告：恐是腫瘤

快訊／台中2歲男童異物哽塞一度失去意識！送醫治療

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

政治熱門新聞

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

曾遭高雄人罷免　韓國瑜自爆3年不想出門

柯文哲抗告遭駁回　民眾黨發聲

柯文哲看守所年菜吃「極品佛跳牆」　菜單曝光

台南市東河里長吳火生罷免通過　2／22補選投票

談民主　韓虧柯建銘：你告別式我會參加

民進黨全力介入大罷免時間點曝　賴清德子弟兵預告：兩階段連署後

15萬老壯草？作家揭現場：這才是綠怕的

北市要求退費＋付醫療費　饗饗明公布方案

許富舜現身111釘孤枝！巧遇四叉貓、史書華

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

國民黨放話年改「全修回去」停砍退休金　柯建銘揭藍目的：癡人說夢

幕後／民眾黨中委選舉　3大勢力角逐

民眾黨要準備無柯時代　律師：恐押到判刑確定

更多熱門

相關新聞

幕後／民眾黨中委選舉　3大勢力角逐

幕後／民眾黨中委選舉　3大勢力角逐

民眾黨將於1月19日舉辦中央委員、中央評議委員選舉，權力結構大洗牌；此次將產出9席票選中央委員，由於有投票資格者必須是黨代表，從上次黨代表選舉結果來看，預估中央委員選舉結果仍以「黨中央派」最多，第二則是可穩穩拿3席的雙北「年輕世代」，「蔡派」則可拿1至2席，其中以蔡壁如最穩。

民眾黨要準備無柯時代　律師：恐押到判刑確定

民眾黨要準備無柯時代　律師：恐押到判刑確定

鍾佳濱排專報　黃國昌批：超級蠢

鍾佳濱排專報　黃國昌批：超級蠢

高院駁柯抗告　白委：將有下一步行動

高院駁柯抗告　白委：將有下一步行動

談京華城20％容獎　北市1／15開會

談京華城20％容獎　北市1／15開會

關鍵字：

漂浪島嶼民眾黨柯文哲釘孤枝小草自由廣場

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

2000元刮刮樂突一堆人搶！他曝「1買法」中獎率超高

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面