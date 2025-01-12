白營釘孤枝15萬老壯人？作家揭「滿場新草」現場：這才是綠營怕的

▲民眾黨111釘孤枝遊行，主辦宣布超過8萬人到場。（圖／記者林敬旻攝）



記者許力方／台北報導

民眾黨全黨動員發起「111釘孤枝」遊行，號召8萬人到場怒吼「還我司法正義」，並高舉「放人」旗幟，聲援柯文哲。作家漂浪島嶼分析，當天一望無際的滿場新草，坐滿自由廣場及中山南路，但他認為重點不是人多，而是很多年輕人，這才是讓綠營害怕的。

漂浪島嶼12日透過臉書以「白草為枯萎，誰是草原缺席者」為題發文，認為「111釘孤枝」遊行有一大現實，第一，街頭聚力實際算的是人頭號召的選票實力，救阿北的司法正義不是看街頭人數，而是政權實力，選贏總統獲得中央執政，才有可能改造司法正義，在公正審判下洗刷冤屈，而要重獲執政，白營獨立不可行，藍營自拚照樣輸，依舊要重新藍白合，才有機會贏得大選。

▲▼小草聲援柯文哲，怒吼「放人」。（圖／記者林敬旻攝）



「草原已展示浩蕩的年輕力量，那是藍營長期所缺」漂浪島嶼分析，小草仇綠，但要含淚投藍，也是需要一番溝通輸誠，藍營有志總統大位，必定不能在草原缺席，至少不能以為找位市政顧問，就想捲了草皮，整黨通通收割，太天真太權謀，要化狂草為合作選票，勢必得承諾如何搶救阿北，藍白先練習合作。

他進一步指出，口號強，人頭多，都算如花幻影，現實政治是讓口號、人頭化為選票，才是擁有改變實力的捷徑，民進黨深知變換絕竅。而11日當天下午4點，坐滿自由廣場以及中山南路的小草，最終大會晚間宣布「15萬人」線上、線下共同聲援，重點不是人多，而是很多年輕人，「證實民調年輕人不表態，調查以為白色都是老壯草，這才是讓綠營害怕的！」無論網路如何譏諷嘲笑，真的很多選票怒了。

漂浪島嶼並貼出2分半的遊行現場影片，標記「#不公政府助長壯闊草原」、「#從頭拍到尾_有影有真相」，直指111白色大草原，是一望無際的滿場新草。