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海大培育應用型專業人才　展現海洋科研與教育領先地位

▲國立海洋大學,海大。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲面對少子化挑戰，海大以海洋專業與跨域實力持續吸引優秀學子。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／綜合報導

國立臺灣海洋大學以海洋專業領域研究為特色，在全球最佳科學家26項領域中有2領域全臺第一，並擁有完整的海洋相關科系，秉持「以海洋為主體，但不以海洋為限」的精神，積極推動跨領域研究與教學，在少子化浪潮中穩健發展。海洋大學日間部新生連續3年滿招，平均註冊率為98.22%，註冊率達100%的科系數量也有成長。

海洋大學指出，114學年度特殊選才招生考試已陸續放榜，獲得錄取的學生皆相當優秀，海洋大學今年在完成資格審查後的報考人數仍為招生名額的5倍。此外，在申請入學等管道當中，113學年度個人申請一階放榜的人數有9成的學系超過招生名額3倍。在113學年度日間部新生註冊率97.38%，在全國大學行列也是前段班。

▲海大培育應用型專業人才。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海大在海洋科學與技術應用具有堅實的根基。

海洋大學表示，在過半數國立大學進修學士班因註冊率不佳而停招的現狀下，海大為善盡大學社會責任，持續開設航管、輪機及商船3個進修學士班，提供更多元的學習機會，期望讓國人能終身學習、為夢想持續邁進。海大進修學士班在部分課程能彈性選修日間部課程，也更重視實務經驗，在畢業後能夠快速地銜接職場。

海大擁有豐沛的科研能量，在創新技術協助產業提升的同時培育應用型人才，並鼓勵學生跨域學習，除了鬆綁學生輔修、雙主修的門檻，更積極推動「次專長」、「微學分」等課程，培養學生多元能力，透過臺北聯合大學系統學生可以至臺北科技大學、臺北大學與臺北醫學大學跨校培養專業。並開設各種領域的講座及辦理國際研討會，培養學生創新思維、國際視野和領導能力。

▲海大培育應用型專業人才。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海大學生在操船模擬機室各種海況的訓練下能快速應對突發狀況。

▲海大培育應用型專業人才。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲由海大營運管理的新海硏2號國家研究船配備有許多先進探測儀器。

▲海大培育應用型專業人才。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲透過船艙輪機室的虛擬實境，讓海大學生快速掌握相關設備的操作。

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