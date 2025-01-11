學生對師比中指！吳欣岱喊「大人的錯」點名2人：小孩都在看

▲吳欣岱指出，小孩會學習大人的行為。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名在台北市某美語補習班任教的外籍老師近日在臉書表示，他執教30年來首次被小六男學生比中指，且學生的家長知情後竟一句話都沒有。對此，基進黨祕書長吳欣岱表示，孩子會模仿成年人的行為，各種壞習慣，將在下一代身上完美複製，因此每次看到徐巧芯或陳之漢（館長），都會跟孩子們說「他是壞人」。

吳欣岱在臉書發文，孩子們每雙眼睛都在看，並會模仿成年人的行為，「看看成年人的世界推崇什麼樣的人？什麼樣的人說的話會讓爸媽拍手叫好？什麼樣的人做的事會讓周圍的大人支持？」當大人出現過度仇恨的行為，或是各種毫不講理的壞習慣，將在下一代身上完美複製。

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吳欣岱指出，立委在媒體上或直播中罵髒話、比中指，會讓孩子們誤以為這些行為是被社會接受的，「過度仇恨動員的下場就是，孩子們的未來，仇恨將是他們生活的一部分」。她也表示，每一次看到徐巧芯或陳之漢在螢幕上，都會跟孩子們說「他是壞人，不要學他。」

留言區有網友指出，其實大人都應該注意自己的言行舉止，「大人做，小孩都有在看，而且看一樣學一樣」、「不要說小孩沒家教，其實沒家教的是家長」、「可能是因為現在比中指都不會被揍吧！以前就算不尊師重道，至少也會知道要怕壞人」。