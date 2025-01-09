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選對時間喝咖啡！　研究曝「早上喝咖啡」助降低早死風險16％

▲▼ 咖啡。（圖／CFP）

▲適量攝取咖啡有助於改善心臟健康和延長壽命。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

每天一杯咖啡幾乎已成為上班族的必備品，最新研究顯示，適量攝取咖啡有助於改善心臟健康和延長壽命，但這些好處可能取決於你喝咖啡的時間，而最佳飲用時間就是早晨時段。

根據CNN報導，這篇刊載在《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）上的研究，分析了美國1999至2018年期間「國家健康與營養調查」中，超過4萬名年滿18歲成年人的飲食與健康數據，將其飲用咖啡的時間分為早晨（上午4時至上午11時59分）、下午（中午12時至下午4時59分）、晚上（下午5時至次日凌晨3時59分）。

再比較僅「早晨飲用」和「整天飲用」咖啡的差異，結果發現，相比於不喝咖啡的人，僅在早晨喝咖啡的人早逝風險降低16%，因心血管疾病死亡的風險降低31%；而那些全天喝咖啡的人並未顯示差異。

研究團隊還發現，血液中的一些發炎標記物在早晨達到最高水平，因此早晨喝咖啡的抗發炎作用可能比其他時間更顯著。

▲▼南韓研究，亞洲人攝取咖啡也能降低死亡風險。（示意圖／CFP）

▲早晨喝咖啡的人早逝風險降低16%，因心血管疾病死亡的風險降低31%。（示意圖／CFP）

另外，對於早晨喝咖啡的人而言，飲用的咖啡種類或飲用量（每天少於1杯或多於3杯）都不影響結果，只要在早晨飲用，對於降低死亡風險都優於在其他時間飲用。

不過，研究團隊表示，儘管這項研究考慮了多種混雜因素，但仍可能存在一些無法完全排除的因素，「無法排除早晨喝咖啡可能只是整體健康生活方式的一種標誌，例如早晨喝咖啡的人可能更願意運動，或較少食用加工食品。」

專家指出，下午或晚上喝咖啡可能會干擾生理時鐘和褪黑激素等荷爾蒙水平，進而影響健康。

研究作者還提到，血液中的某些炎症標誌物有自己的生物時鐘，通常在早晨達到最高水平，因此集中於早晨的咖啡飲用模式，其抗發炎效果可能比分散於早晨、下午和晚上更有益。

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