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閣揆赴桃機視察春節疏運整備作業　卓榮泰：全力提升機場服務量能

▲行政院長卓榮泰今天上午視察桃園機場春節疏運整備作業情形。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰今天上午視察桃園機場春節疏運整備作業情形。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院長卓榮泰今（11）日前往桃園機場視察春節疏運整備作業時表示，桃機公司提前在上午5時將旅客出關檢查的查驗線全線開滿，避免大排長龍情形。因應農曆春節即將到來，可能湧現更多出入境旅客，請相關單位確實做好所有應變準備工作，並留意人員及動植物檢疫，不能有任何輕忽。政府一定會與大家站在同一陣線，適時提供更多協助，讓國人安心快樂過新年。

▲行政院長卓榮泰今天上午視察桃園機場入境區。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰今天上午視察桃園機場入境區。（圖／行政院提供）

閣揆卓榮泰今天上午在政院發言人李慧芝、交通部次長林國顯、農業部次長杜文珍、衛福部疾管署長莊人祥等人陪同下，聽取桃機公司總經理范孝倫春節疏運整備簡報，隨後，前往桃機三樓出境安檢區、二樓入境動植物檢疫區、證照查驗區與一樓入境紅綠線查驗區視察，聆聽春節疏運作業，同時慰勉同仁辛勞。

▲行政院長卓榮泰在桃園機場聽取安檢大隊簡報。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰在桃園機場聽取國境大隊副大隊長林清芬簡報。（圖／行政院提供）

卓榮泰指出，上週國人在桃園機場排隊等候出關安檢時間過久，因此特別前來視察，了解是否已因應國人出國安檢需求進行調整，讓國人進出國門更順利，同時也為機場同仁加油打氣。為做好機場服務工作，應從服務提供者及旅客的視角來檢視相關服務是否到位。首先，從服務提供者觀點而言，應檢視旅客是否耗費太多時間在排隊等候安檢，如發現此情形，應及時增加服務量能。此外，從旅客角度而言，長時間排隊等候安檢，卻發現安檢查驗線沒全線開滿，無形中將加深焦慮情緒，認為政府服務沒有到位。

▲行政院長卓榮泰今天上午視察桃園機場入境查驗區。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰今天上午視察桃園機場入境查驗區。（圖／行政院提供）

卓榮泰提及，從桃機公司簡報可知，交通部、桃機公司已超前部署，提前在上午5時將安檢查驗線全線開滿，為鼓勵旅客多多搭乘大眾運輸工具到機場，也請研議機場捷運或公車能否配合機場查驗線上午5時開設時間，增加更早的班次，並於確定後廣為宣導。

▲行政院長卓榮泰今天上午視察桃園機後致詞勉勵桃機公司與第一線各公民營單位的付出努力。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰今天上午視察桃園機後致詞勉勵桃機公司與第一線各公民營單位的付出努力。（圖／行政院提供）

卓榮泰強調，至於安檢作業人力長期不足問題，應從正規人事制度上予以解決，另一方面，因應春節期間出、入境人潮眾多，桃機公司及各單位應相互配合、跨單位支援，以機動調整人力，適時且全數填補人力缺口，同時輔以旅客自助報到、自助托運行李，及擴大自助通關（e-Gate）使用對象，以減省人力需求，如此將會讓國內、外旅客看見機場公司服務的誠意，滿足旅客的需求。

在檢疫工作方面，卓榮泰認為，機場檢疫工作區分為人員及動植物檢疫兩大塊，請內政部、農業部、財政部關務署、衛生福利部疾病管制署等部會第一線工作人員要特別留意，不能有任何輕忽，對於入境旅客，目前仍需進行體溫偵測；至於動植物檢疫，則要確實落實安全檢查，全力阻絕傳統豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫等疾病，避免讓過去努力防疫的成果打了折扣。

卓榮泰最後提醒，所有計劃出國民眾，應至少提前3小時抵達機場辦理報到手續，保持愉快心情出國，同時在返國時，應注意農畜水產品及食品等攜帶入境規定，「多一次檢查，就多一次安心」。另外，春節期間每日出入境旅客預計超過14萬人，超越平常旅客量，因此要感謝桃園機場240多個公民營單位、約3萬5千多名服務同仁，在第一線面對旅客各種要求時，請保持高度耐心。長達9天春節連假即將到來，也請交通部、桃機公司、航空公司經營者、所有機場服務同仁全力配合。政府會與大家站在同一陣線，如有任何需要幫助地方，請隨時向中央反映，政府將提供更多協助，讓國人度過平安快樂的新年。

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