警察條例立院也技術拖延？　行政院：法案送件不應參雜政治考量

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院在近期三讀選罷法、財劃法、憲訴法以及警察人員條例修正案等多項法案，由於影響甚鉅，行政院表態會提出覆議；但現階段僅憲訴法依程序送政院，政院提出覆議後立院預計本周處理。是否擔心其他法案技術性拖延？行政院發言人李慧芝說，卓院長不希望單純的法案送件作業有參雜政治考量，沒有辦法預測接下來警察人員人事條例的送件期程，只希望相關程序可以合法合理進行。

針對警察人員條例修正案納入海巡、移民、空勤總隊等，恐導致中央的負擔比預期還要高？行政院發言人李慧芝說，條文內容在三讀時有非常臨時的異動，跟討論的內容不太一樣，還沒有收到正式的條文，但有跟銓敘部聯繫。根據銓敘部的說明，原本的估算內容沒有包括移民、海巡、非警職還有空勤總隊人員，這些人員的範圍都還要進一步釐清。

李慧芝指出，以銓敘部目前資訊推估，已經退休的是3萬多人、現職是8萬多人，其實都會受到修法後的影響，數據都還要持續近一步估算。

李慧芝表示，立法院這一次依然是在沒有徵詢行政院、也沒有指明預算來源的狀況下，大幅提高相關人員的所得替代率，這違反了《憲法》第70條的精神，還有《預算法》第91條的規定。

李慧芝指出，行政院一再強調，會依照《憲法》所賦予的權力進行救濟，在收到立法院正式函文後，會徵詢相關專家學者的意見，也會尊重考試院的看法，來討論各項憲法救濟的途徑。

李慧芝表示，院長已對外說明過，不希望單純的法案送件作業有參雜到政治考量，關於選罷法、財劃法沒有送到行政院的理由，其實也沒有辦法代表立法院說明，也沒有辦法預測接下來警察人員人事條例的送件期程，只希望相關程序可以合法合理進行。

而李慧芝也重申，若立法院在農曆年前最後的上班日，才把選罷法、財劃法或警察人員人事條例的修法部分送到行政院，政院若想提出覆議，就必須在收到法案的10天內完成，也就是要在2月2日之前提出，代表行政院的公務人員必須要在春節上班，這是非常不合理的，也是院長不願意看到的。

