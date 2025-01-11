討債被嗆怒砍19刀險送命！莽男竟辯：不小心劃傷　檢察官打臉

▲桃園市胡姓男子去年9月向游姓男子催討債務遭反嗆，怒持藍波刀猛刺19刀險送命，警方據報到場拘捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園胡姓男子與游姓男子有債務糾紛，去年9月向游姓男子討債時，反遭游反嗆「你越討我越不還」，胡男惱羞成怒雙方起衝突，持藍波刀朝游揮刺19刀，被哥哥制止才未繼續行兇，中壢警方據報後到場拘捕胡到案，並查扣作案用藍波刀等證物；桃園地檢署複訊時，胡男坦承犯行但辯稱「腳滑不小心劃傷」，無殺人意圖，檢方不採信其辯詞，偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，40歲的胡姓男子因不滿游姓男子不還錢，去年9月2日晚間6時許，游男到中壢找胡聊天時，胡男聊到最近手頭緊，提醒游應該要還錢了，雙方為此起口角，游男竟回嗆「你越討我越不還」，胡男惱羞成怒持藍波刀向游揮擊，慌亂中不慎打翻熱水壺，導致熱水灑落地面，胡持藍波刀朝游頭部、雙手與身體多次揮刺，導致游閃避不及被砍19刀，現場流血如注。

胡男哥哥察覺後上前制止，並將藍波刀藏在馬桶水箱內，以阻止胡男繼續行兇，現場有圍觀者打電話報警處理，中壢警方據報趕到場後當場拘捕胡男，並查扣作案用藍波刀，游男則被送醫急救，幸運撿回一命。

桃檢複訊時，胡男坦承持藍波刀揮刺游男，但否認有殺人意圖，辯稱當時腳踩在水上，腳滑不慎劃傷游男等語，檢方認為藍波刀刀刃長17公分、刀寬4公分，針對被害人傷勢包括前額傷口10公分、左前臂傷口15公分，且被告猛力朝被害人身體不特定處揮砍，下手之重絕非不小心劃傷，被害人有可能因失血過多致死，不採信被告辯詞，另根據警方現場照片、診斷證明等佐證，確認殺人意圖明顯，偵結依殺人未遂罪嫌將胡男起訴。