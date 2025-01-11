同事酒醉乘機性侵「航空淫蟲」否認　手指抹同事臉炫耀露餡

▲從事航空業陳姓男子於2022年1月間與其他4名同事、友人在酒吧飲酒，後卻趁學姊酒醉時，乘機指侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園從事航空業陳姓男子於2022年1月間與友人、同事在蘆竹區某酒吧飲酒，後在友人住處聊天，其中女子因酒醉在房間休息，陳男卻趁探望時，不顧女子抗拒對其性侵得逞，事後陳男在通訊軟體上「學姊，很後悔那天喝多做傻事、真的很對不起」等語，還用手指往男性友人臉上抹炫耀。桃園地院審理時，被告仍否認犯行，法官審結依犯強制性交罪，處有期徒刑4年2月，可上訴。

檢警調查，陳姓男子與女子為同事關係，都從事航空業，2022年1月2日晚間10時許在蘆竹區某酒吧飲酒後，翌日凌晨0時許一同前往友人位於蘆竹區住處聚會聊天，後來還有其他3名友人包括陳男的女友前來。凌晨4時許，友人與陳男的女友先後離去，女子則因酒醉在房間休息，陳男卻趁探視女子之機會進入房間，不顧女子口頭拒絕還以手推阻，仍違反女子意願，先隔外褲撫摸，再以手性侵得逞。女子事後向警方報案提告，桃檢偵結依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告陳男否認有何強制性交；女子向法官指證，案發當天包括她共有3男2女在案發地點，當時我們都喝酒，我有點喝醉身體不舒服且有嘔吐就到房間休息，其他人繼續在客廳聊天，另一名女性就是被告女友先行離開，後來被告進入房間靠近，隔著褲子撫摸下體，當時意識仍清醒，有拒絕他但他繼續用手指性侵。



法官查出，陳事後和另兩名友人在樓下碰面時，曾以手指抺向其中一人的臉，法官傳喚他們作證，認定陳的舉動是在暗示摸到異性體液，炫耀性侵得逞，因此將陳定罪。

法官調查，被告與友人等都在某航空公司任職，根據被害女子提供與被告通訊訊息「學姊，我很後悔那天喝多做傻事….真的很對不起」、「我很想道歉，但找不到機會，覺得冒然聯絡你，可能反而造成反感」等內容，認定陳犯行明確，審酌陳與被害人為同事關係，侵害其身體及性自主決定權，對其造成永難抹滅之身心創傷；衡酌被告犯後未能坦承犯行之態度，考量被告迄未獲取女子之諒解或實際賠償損害，審結依強制性交罪，處有期徒刑4年2月，本案仍可上訴。

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