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日16歲屁孩「無照載3朋友」飆車！過彎失速自撞電線桿　2死2傷

記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣川崎市11日凌晨發生一起死亡車禍，4名未成年少年少女相約出遊，其中1人無照駕駛，沒想到竟失速自撞電線桿，導致他與坐在副駕駛座的另一名少女傷重不治，而在後座的2人則是受到輕傷。

根據《神奈川電視台》、《每日新聞》報導，川崎市川崎區夜光三丁目11日凌晨0時10分左右發生重大車禍。一輛載有4名青少年的轎車撞上路邊的電線桿，導致2死2傷。

神奈川縣川崎臨港警署指出，當時一名16歲男高中生負責駕駛車輛，他與坐在副駕駛座的16歲女高中生身受重傷，送醫後仍不治身亡。而後座的17歲無業女子則是左手臂骨折，另一名16歲男高中生僅受輕傷，兩人皆無生命危險。

警方事後確認，駕駛並未持有駕駛執照，屬無照駕駛。事故現場為一條雙向兩線道，右方則有一個緩坡彎道。警方表示，根據肇事車輛儀表板顯示的車禍當時時速為90公里，因此研判是車速過快，才會導致車輛打滑，未能順利過彎，直接撞上左側人行道上的電線桿。

警方進一步指出，事故車輛是死亡駕駛家人名下車輛，接下來會等待2名後座乘客傷勢穩定後，進行後續調查，以釐清事故發生的詳細經過。初步調查顯示，駕駛無照駕駛並涉嫌過失致死，警方將深入調查事故原因與責任歸屬，以釐清相關法律責任。

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