　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本校園攻擊釀8傷！22歲韓籍女大生「被逮亮相」　鐵鎚敲頭動機曝

▲▼日本東京都法政大學10日下午爆發攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京都法政大學10日下午爆發攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本東京都町田市法政大學昨（10）日下午發生攻擊事件！一名年僅22歲的韓籍女大學生疑似因為遭到霸凌而抑鬱難耐，於是在課堂上從口袋掏出準備好的鐵槌，並持鐵鎚向後座8名同學（5男3女）的後腦杓揮舞，造成對方頭部與手腕等出血，教室充滿「快逃」的驚叫聲。

根據日媒《日本放送協會》、《讀賣新聞》，位於東京都町田市相原町的法政大學多摩校區，10日下午3時40分發生暴力攻擊事件，一名自稱居住在東京都八王子市、年僅22歲的韓籍女大生柳珠馨（유주형，ユ・ジュヒョン，音譯）在社會學系大樓2樓的大教室上課，當時約有150名學生一起聆聽「日本經濟概論」課程。

▲▼韓籍22歲女大學生，10日在法政大學持鐵鎚攻擊同學。（圖／VCG）

▲韓籍22歲女大學生，10日在法政大學持鐵鎚攻擊同學。（圖／VCG）

韓籍女留學生柳珠馨坐在講台前3排的座位，豈料在課程開始進行的10分鐘後，她卻突然從座位上站起身來，跑向坐在後座的一對男女和其他學生，手持長約30公分的鐵槌，依序朝同學們的後腦勺揮打，造成5名男學生、3名女學生頭部與臉部、手腕擦挫傷。

5人送往醫院治療，3人則因頭部出血，送往校內保健中心接受臨時治療。

根據日媒《TBS News》，在教室的其他男學生還原現場慘況，「教室裡充滿驚叫聲，許多人大喊著『牙敗』（やばい，糟糕）、『快逃』，接著朝女學生所在的反方向逃走」、「女學生犯案時，她的臉一直在笑。血液飛濺至前一排的座位。受傷的人，血液流至頸部。」

包括教授等2名男性職員在趕抵教室後，將女學生柳珠馨勸離，至於鐵鎚則留在教室內。

法政大學的其他女同學們透露，柳珠馨在先前也曾突然毆打其他同學，「一名大學3年級的男學生就透露，以前曾被她在後方騷擾，且突然被她毆打。從那之後，社會學系的同學都知道她的事蹟。此次事件爆發，當大家看到她的臉後，便感嘆『果然是她』。」

另一名男同學則透露，他曾親眼看過柳珠馨對其他人暴力相向、口出惡言。

警視廳針對此次暴力攻擊事件進行調查，透露其他學生根本不認識柳珠馨，或是僅止於互相自我介紹的程度。對此，柳珠馨向警方表示，「遭到同學們排擠霸凌，我無法再忍受！於是，我從別的教室拿走鐵鎚，將鐵鎚放進外套的口袋裡，帶出教室。」

 ►日本女大生「狂揮鐵鎚砸人」！　校園攻擊至少8傷

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
立委要交通部評估高鐵「增設北台中站」　鐵道學會：恐成慢鐵
快訊／《模範計程車》李允熙驟逝　享壽64歲
快訊／小草上街「釘孤枝」　最新人潮曝
民眾黨111釘孤支　她嘆：民進黨、國民黨不敢做的民眾黨正在做
LIVE／拒絕綠色威權！黃國昌率萬人「釘孤枝」
快訊／台南死亡車禍　夫妻慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蛋黃顏色「黃橘紅」差在哪？專家曝影響主因　差異一次看

日本校園攻擊釀8傷！22歲韓籍女大生「被逮亮相」　鐵鎚敲頭動機曝

洛杉磯野火是人禍？　爆有居民拍下「2男淋汽油點燃」

爸媽們注意！天冷小孩坐車「不可穿太多」　專家：1隱患恐害丟命

日本流感大爆發！專家曝「1關鍵原因」　開學後疫情恐進一步擴大

美波音客機突暫停起飛！　乘客急從「充氣滑梯」逃生畫面曝光

抽血抽出「濃稠豬油」！酗酒男全身癱軟送院　超厚乳糜血嚇壞醫

逮捕尹錫悅勢在必行！韓警召指揮官討論計畫　派資深刑警突破封鎖

美眾院通過制裁國際刑事法院　抗議以總理逮捕令

洛杉磯豪宅區陷火海！野火5hrs燒光小鎮　72歲設計師親睹驚魂一刻

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

陳傑憲.林安可.郭俊麟登《玩很大》 KID直擊陳冠宇驚人飯量！

蛋黃顏色「黃橘紅」差在哪？專家曝影響主因　差異一次看

日本校園攻擊釀8傷！22歲韓籍女大生「被逮亮相」　鐵鎚敲頭動機曝

洛杉磯野火是人禍？　爆有居民拍下「2男淋汽油點燃」

爸媽們注意！天冷小孩坐車「不可穿太多」　專家：1隱患恐害丟命

日本流感大爆發！專家曝「1關鍵原因」　開學後疫情恐進一步擴大

美波音客機突暫停起飛！　乘客急從「充氣滑梯」逃生畫面曝光

抽血抽出「濃稠豬油」！酗酒男全身癱軟送院　超厚乳糜血嚇壞醫

逮捕尹錫悅勢在必行！韓警召指揮官討論計畫　派資深刑警突破封鎖

美眾院通過制裁國際刑事法院　抗議以總理逮捕令

洛杉磯豪宅區陷火海！野火5hrs燒光小鎮　72歲設計師親睹驚魂一刻

科技輔助救災安全　南消七大隊辦理義消人員熱顯像儀操作訓練

千人齊聚港湖！小英之友會攜手何孟樺議員寒冬送暖　東森捐贈500份暖心禮包

蛋黃顏色「黃橘紅」差在哪？專家曝影響主因　差異一次看

肌膚乾癢救星！冬季必備3款「保濕舒緩乳霜」推薦

小草上街柯建銘酸自尋死路　黃國昌反嗆：先為踐踏司法道歉

2025年蛇來運轉揮毫迎新春　南消一大柳營代天院傳授防災知識

小資族最愛輕奢精品包　MK小折包仙氣滿分、agnès b.毛絨絨兼當暖手寶

王鴻薇控「綠側翼教授」8年拿3億　農業部：27研究案不到3千萬

苦苓警告徐巧芯「最好不要惹林秉文」！　因為他會「解決」問題

接駁高鐵彰化站　台鐵田中支線鐵路動土「120年通車」

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

川普有罪但無條件釋放　創多項美國歷史

整晚性愛狂歡　女嗨到爆一刀斬斷他陰莖

洛杉磯野火對比圖曝　富人區豪宅燒成廢墟

洛杉磯燒掉萬棟房子　梅爾吉勃遜住所全毀

就業數據重挫美股收黑近700點　台積電ADR反漲0.6％

燒掉半個台北　加州野火升至11死

被組員忽視！日女大生鐵鎚砸同學　移送畫面曝

川普與歐巴馬有說有笑 兩人於卡特國葬互動引熱議

即／川普封口費案確定「無條件釋放」

川普封口費案無條件釋放！法官：祝第二任期順利

洛杉磯大火夜間宵禁　拜登：災區如戰爭現場

美商務部長：台積電開始在美生產4奈米晶片

更多熱門

相關新聞

日本流感爆發！專家曝「1關鍵原因」

日本流感爆發！專家曝「1關鍵原因」

日本全境入冬以來流感大流行，患者數已創1999年後新高紀錄。專家研判主因跟這幾年流感未流行導致免疫力下降有關，面對各級學校即將開學，流感疫情有可能進一步擴大。

韓警召20指揮官討論「尹錫悅逮捕計畫」！

韓警召20指揮官討論「尹錫悅逮捕計畫」！

南韓總統官邸警護處長請辭　接受警方傳喚

南韓總統官邸警護處長請辭　接受警方傳喚

日本援助！菲律賓裝海岸雷達　離台超近

日本援助！菲律賓裝海岸雷達　離台超近

日本電動車銷量2024年狂跌3成

日本電動車銷量2024年狂跌3成

關鍵字：

日韓要聞日本東京法政大學鐵鎚留學生韓籍攻擊事件

讀者迴響

熱門新聞

養生會館客人小姐連結ING　負責人竟是百萬網紅

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

不只鬼鬼！　3女星神隱後當媽

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　驚悚照曝光

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

快訊／員林市長游振雄癌逝！享壽63歲

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

羅志祥、周揚青爆同遊東京　助理揭真相

雙胞胎遭保母摔打搖晃　母看畫面痛哭

麻雀同框超巨猛禽　反差感萌翻網友

刮刮樂號碼槓龜仍有1.5萬　原因曝光

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面