日本校園攻擊釀8傷！22歲韓籍女大生「被逮亮相」　鐵鎚敲頭動機曝

▲日本東京都法政大學10日下午爆發攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本東京都町田市法政大學昨（10）日下午發生攻擊事件！一名年僅22歲的韓籍女大學生疑似因為遭到霸凌而抑鬱難耐，於是在課堂上從口袋掏出準備好的鐵槌，並持鐵鎚向後座8名同學（5男3女）的後腦杓揮舞，造成對方頭部與手腕等出血，教室充滿「快逃」的驚叫聲。

根據日媒《日本放送協會》、《讀賣新聞》，位於東京都町田市相原町的法政大學多摩校區，10日下午3時40分發生暴力攻擊事件，一名自稱居住在東京都八王子市、年僅22歲的韓籍女大生柳珠馨（유주형，ユ・ジュヒョン，音譯）在社會學系大樓2樓的大教室上課，當時約有150名學生一起聆聽「日本經濟概論」課程。

▲韓籍22歲女大學生，10日在法政大學持鐵鎚攻擊同學。（圖／VCG）

韓籍女留學生柳珠馨坐在講台前3排的座位，豈料在課程開始進行的10分鐘後，她卻突然從座位上站起身來，跑向坐在後座的一對男女和其他學生，手持長約30公分的鐵槌，依序朝同學們的後腦勺揮打，造成5名男學生、3名女學生頭部與臉部、手腕擦挫傷。

5人送往醫院治療，3人則因頭部出血，送往校內保健中心接受臨時治療。

根據日媒《TBS News》，在教室的其他男學生還原現場慘況，「教室裡充滿驚叫聲，許多人大喊著『牙敗』（やばい，糟糕）、『快逃』，接著朝女學生所在的反方向逃走」、「女學生犯案時，她的臉一直在笑。血液飛濺至前一排的座位。受傷的人，血液流至頸部。」

包括教授等2名男性職員在趕抵教室後，將女學生柳珠馨勸離，至於鐵鎚則留在教室內。

法政大學的其他女同學們透露，柳珠馨在先前也曾突然毆打其他同學，「一名大學3年級的男學生就透露，以前曾被她在後方騷擾，且突然被她毆打。從那之後，社會學系的同學都知道她的事蹟。此次事件爆發，當大家看到她的臉後，便感嘆『果然是她』。」

另一名男同學則透露，他曾親眼看過柳珠馨對其他人暴力相向、口出惡言。

警視廳針對此次暴力攻擊事件進行調查，透露其他學生根本不認識柳珠馨，或是僅止於互相自我介紹的程度。對此，柳珠馨向警方表示，「遭到同學們排擠霸凌，我無法再忍受！於是，我從別的教室拿走鐵鎚，將鐵鎚放進外套的口袋裡，帶出教室。」