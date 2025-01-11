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台78線預拌混凝土車翻覆...駕駛受傷　 水泥封路超慘畫面曝

記者王悉宇／雲林報導

今（11）日上午9時50分，斗南警分局轄區台78線快速道路西行41.5公里處發生一起事故。一輛由60歲何姓男子駕駛的預拌混泥土車，行駛於台78線快速道路東往西方向時，與右側行駛的自小客車發生擦撞，導致混泥土車失控翻覆，並因反覆後造成水泥溢出路面，影響交通，3個小時後才清除完畢恢復通車。

事故中，何姓男子肢體擦傷，所幸意識清醒，由救護車送往斗六成大醫院治療；自小客車女駕駛則僅受輕傷，無需送醫。警方在現場進行酒測，確認兩名駕駛均無酒駕情形，詳細的肇事原因仍在調查中。由於水泥散落覆蓋道路，影響西行車道的通行，相關單位迅速調派機具展開清理作業，並於12時33分完成小客車吊離及預拌混泥土車扶正，12時55分全面恢復交通。

▲雲林78線快速道路斗南段西行41.5公里處，一輛預拌混泥土車與右側行駛的自小客車發生擦撞，導致失控翻覆，造成水泥溢出路面。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林78線快速道路斗南段西行41.5公里處，一輛預拌混泥土車失控翻覆，造成水泥溢出路面。（圖／記者王悉宇翻攝）

斗南警分局提醒，駕駛人行車時應保持良好的精神狀態與專注力，特別是在變換車道時務必確認是否有其他車輛，並保持安全距離，以降低事故發生的風險。此外，遵守交通規則是保障行車安全的根本，呼籲所有用路人共同努力，共同維護交通順暢與安全。

▲雲林78線快速道路斗南段西行41.5公里處，一輛預拌混泥土車與右側行駛的自小客車發生擦撞，導致失控翻覆，造成水泥溢出路面。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲自小客車嚴重毀損，幸女駕駛僅受輕傷。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林78線快速道路斗南段西行41.5公里處，一輛預拌混泥土車與右側行駛的自小客車發生擦撞，導致失控翻覆，造成水泥溢出路面。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林78線快速道路斗南段，一輛預拌混泥土車與右側行駛的自小客車發生擦撞，導致失控翻覆，造成水泥溢出路面。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林78線快速道路斗南段西行41.5公里處，一輛預拌混泥土車與右側行駛的自小客車發生擦撞，導致失控翻覆，造成水泥溢出路面。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林78線快速道路車輛碰撞事故，一輛預拌混泥土車失控翻覆，造成水泥溢出路面。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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