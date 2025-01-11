公共泳池中撫摸性侵少女「還傳自拍鳥照」　噁男判刑3年2月

▲高雄廖姓男子在泳池性侵未成年少女。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄廖姓男子熱愛運動，因游泳認識未滿14歲的少女小童(化名)後，約她出來游泳，並在泳池內撫摸、指侵她得逞。全案經新北地院審理，法官依廖男犯對於未滿14歲之女子為性交罪，處3年2月徒刑。可上訴。

判決指出，廖男於前年11月間，因游泳認識少女小童，並在12月17日下午3時許邀約小童到游泳池游泳，趁機在泳池內環抱、撫摸小童的身體，對她指侵得逞，事後被小童的父親發覺，報警處理。

庭審時，廖男的律師辯稱，廖男和小童有一定程度的認識和情感，而且犯案時廖男還年輕，因對性平認識不足才犯下大錯，希望能用刑法第59條為他減刑。

不過法官認為，廖男已年滿20歲，並非幼稚無知的人，且他和小童相差約8歲，兩人才認識不久，談話內容多為兩性話題，或廖男傳送自己的性器官照片給小童，很少有日常分享，可見兩人並沒有甚麼深厚的感情基礎，廖男卻為逞慾，在游泳池這種公共場合對小童性交。

法官指出，廖男犯案手段雖尚屬平和，但根據小童事後傳訊說「痛死了」、「你這樣會給我心理陰影欸」、「下次再這樣」、「我就封鎖你」、「再也沒有聯繫」，可見廖男對小童對身心造成傷害，審酌廖男雖想和解，但小童和她父親都不願意等情，依廖男犯對於未滿14歲之女子為性交罪，處3年2月徒刑。可上訴。

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