　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

魚夫今告別式　賴清德親頒褒揚令：首位敢畫國家元首的漫畫家

▲▼總統賴清德慰問知名漫畫家暨作家林奎佑（魚夫）家屬。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德慰問知名漫畫家暨作家林奎佑（魚夫）家屬。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

知名政論漫畫家「魚夫」林奎佑，2024年12月30日因肝癌辭世，享壽65歲。今（11日）上午在台南市立殯儀館明德廳舉行告別式，總統賴清德、前總統陳水扁、文化部長李遠、臺南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁今都到場致意，賴清德也親自頒贈褒揚令，表彰其對臺灣民主及文化的貢獻，由林奎佑先生的夫人陳文淑女士代表接受。

賴清德致詞時表示，今天他懷著不捨的心情回到臺南，參加林公奎佑先生的告別典禮，與大家共同追思魚夫精采的一生，同時也代表國家頒發褒揚令，表彰魚夫對臺灣民主和文化的貢獻。賴提到，魚夫是一個真性情、有智慧且充滿勇氣和理想的人，他的一生都在為臺灣打拚，回報滋養他成長的這塊土地。私底下的魚夫也很好相處，有情有義，他的驟然離世，讓大家非常不捨和懷念。

賴清德指出，魚夫多才多藝，他是作家、漫畫家、評論家，也是美食專家，他的創作與評論都開創了歷史先河，直指問題核心，引起社會關注，帶動社會熱潮。多年來，魚夫推動臺灣的民主，宣揚臺灣文化，貢獻非常大。他的政治漫畫《蔣經國開路》是臺灣新聞史上將國家元首「漫畫化」的首例，奠定了臺灣本土政治漫畫的基礎。他用創作挑戰威權、用評論推動臺灣民主，更用創作和評論宣揚臺灣文化，這樣的勇氣與才華令人欽佩。

賴清德表示，魚夫對政治社會議題的創作震撼人心，在軟性的美食領域也同樣感動人心，可說是文武雙全。魚夫出生屏東，也是臺南女婿，以疼愛妻子出名，惜花連盆，連帶著熱愛臺南，移居臺南十多年。在他擔任臺南市長任內，魚夫也擔任臺南市觀光大使，畫遍臺南美食和臺南火車站、臺南地方法院等歷史建築，協助推動觀光，此外，更走遍臺灣各縣市，畫下各地的美食與百年建築。

總統表示，魚夫已隨佛祖而去，他要代表臺南市民與臺灣人民向魚夫說聲感謝，感謝魚夫為臺灣各個縣市所做的事情。魚夫關心的臺灣，我們會團結守護；魚夫推動的民主，我們會繼續深化，不因任何挑戰而改變；魚夫關心的臺灣文化，我們也會繼續宣揚，留下的每個創作、每句評論，都是臺灣的無價資產。祝福魚夫一路好走，在西方極樂世界逍遙自在。

總統褒揚令全文為：知名漫畫家暨作家魚夫，本名林奎佑，通朗軒秀，睿知邁達。少歲寄情繪事，迭於中國時報及自立晚報投稿創作，淬勉持恆，囊錐脫穎。繼跨足媒體、動畫製作及教學，歷任自立報系主筆、三立電視台總監、弘光科技大學特聘教授、台南應用科技大學榮譽教授等職，持秉政治改革初心，深化公民自主意識，才能幹濟，沾溉啟迪。

平素專擅運用漫畫針砭時局，直抒多元公共議題，眷注人文社會關懷；闓闡自由民主要義，志切國家政經發展，尤以《魚夫的漫畫傳奇》、《台北．中國》、《魚夫版資治通鑑》等佳品稱頌，旨趣雋永，刻畫入微；辭喻橫生，匠心別具。嗣勤於寫作，記敘在地飲食文化，盡述經典建築美學，典贍精妙，筆翰如流。曾獲頒第四屆吳舜文新聞獎漫畫類最優獎暨追頒臺南市「卓越市民」殊譽，卓蜚令聞，藝壇留芬。詎意鴻猷方展，迺以茂年驟逝，悼惜良殷，應予明令褒揚，用彰碩彥，而表遺徽。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／下雨了！　現場小草破5萬人
台灣拍《魷魚》AV！場面太火辣　男記者當場流鼻血
快訊／台南工廠大火！黑煙烈焰狂竄
3萬小草怒吼放人！民進黨元老也怒了　開嗆：放火把地檢署燒掉
詭異巧合？濟洲航空黑盒子分析曝　「撞毀前4分鐘」突停止記錄
快訊／超過3萬人了！　小草上街釘孤枝
合約到期沒行使FA　許基宏親解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

無懼12度低溫細雨　5萬小草聚集自由廣場怒吼：還我司法正義

蔣萬安春聯來了！親寫「蛇馬龍鶴」　拉二寶拍片揭索取方式

鍾佳濱質疑小草上街妨害司法　蕭旭岑：竟用戒嚴心態阻止合法集會

3萬小草怒吼放人！民進黨元老也怒了　開嗆：放火把地檢署燒掉

蕭美琴：政府會投入資源讓台灣是AI領跑者　達「人工智慧島」目標

國人每天平均遭詐4億！　藍委嗆賴清德：真的有在打詐？

快訊／不畏寒流！3萬小草上街釘孤枝！　怒吼「綠色威權、司法不公」

魚夫今告別式　賴清德親頒褒揚令：首位敢畫國家元首的漫畫家

酸黃國昌「釘孤支」想選黨主席　她嘆：讓小草變成代罪羔羊

現身「釘孤枝」盼爭取黨主席？　蔡壁如：這時要訴求團結

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

陳傑憲.林安可.郭俊麟登《玩很大》 KID直擊陳冠宇驚人飯量！

無懼12度低溫細雨　5萬小草聚集自由廣場怒吼：還我司法正義

蔣萬安春聯來了！親寫「蛇馬龍鶴」　拉二寶拍片揭索取方式

鍾佳濱質疑小草上街妨害司法　蕭旭岑：竟用戒嚴心態阻止合法集會

3萬小草怒吼放人！民進黨元老也怒了　開嗆：放火把地檢署燒掉

蕭美琴：政府會投入資源讓台灣是AI領跑者　達「人工智慧島」目標

國人每天平均遭詐4億！　藍委嗆賴清德：真的有在打詐？

快訊／不畏寒流！3萬小草上街釘孤枝！　怒吼「綠色威權、司法不公」

魚夫今告別式　賴清德親頒褒揚令：首位敢畫國家元首的漫畫家

酸黃國昌「釘孤支」想選黨主席　她嘆：讓小草變成代罪羔羊

現身「釘孤枝」盼爭取黨主席？　蔡壁如：這時要訴求團結

尾牙抽中3萬元　老鳥凹請客！「她買雞排+珍奶」還被嫌沒誠意

桃園微電車上路違規取締201件　外國人162件佔80%最多

無懼12度低溫細雨　5萬小草聚集自由廣場怒吼：還我司法正義

徐懷鈺見胡瓜淚崩　「受傷期間家人都沒有在我身旁」

Joeman遭疑刪YT留言怒了！　不爽被抹黑：隨便指責不需要證據

台灣拍《魷魚遊戲》AV版！大咖日女優火辣真槍實彈　男記者當場流鼻血

超狂！薩波尼斯單場狂抓28籃板　恐怖「雙20」率國王打爆綠衫軍

蔣萬安春聯來了！親寫「蛇馬龍鶴」　拉二寶拍片揭索取方式

鍾佳濱質疑小草上街妨害司法　蕭旭岑：竟用戒嚴心態阻止合法集會

快訊／台南柳營工廠大火！黑煙烈焰狂竄　恐怖畫面曝

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

政治熱門新聞

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

已逾3000小草上街「釘孤枝」　開酸「綠色戒嚴全新感受」

心熾如火！黃國昌進場釘孤枝　嗆賴清德「傲慢」：人民渴望司法正義

快訊／不畏寒流！3萬小草上街釘孤枝！　怒吼「綠色威權、司法不公」

王鴻薇控副教授「綠側翼」8年拿3億　本人曝金額打臉：不夠你補我？

民眾黨111釘孤支　她嘆：民進黨、國民黨不敢做的民眾黨正在做

警消年改缺錢　最大詐團預算砍光就夠

Live／拒絕綠色威權！黃國昌率萬人「釘孤枝」　對司法不公發出怒吼

國民黨稱大罷免花6億「浪費公帑」　柯建銘酸龜孫子：有種你就別罷

批111釘孤枝是一黨之私！時力：藍綠不敢的民眾黨做了

造謠被抓到！事實查核中心打臉「王浩宇、農藝女孩」

扁馬遭司法調查藍綠未曾發動遊行　黃國昌酸：活在哪個時空？

3萬小草怒吼放人！民進黨元老也怒了　開嗆：放火把地檢署燒掉

火線人物／風口浪尖上的柯建銘太瘋癲？　還是他人看不穿？　

更多熱門

相關新聞

漫畫家魚夫告別式！賴清德親頒褒揚令

漫畫家魚夫告別式！賴清德親頒褒揚令

知名政論漫畫家「魚夫」因肝癌，於去年12月30日早晨在家人的陪伴下離世，享壽65歲。今（11）日上午家屬在台南殯儀館明德廳舉行告別式，並在10點30分舉行公奠，邀請親友前來哀悼和祝福。而總統賴清德也親自到場頒發褒揚令，表示魚夫身兼漫畫家、評論家、美食家，評論能直指問題，對台灣民主發展貢獻很大。另台南市長黃偉哲也頒發「卓越市民」，感念魚夫對台南的奉獻。

賴清德下週與韓國瑜喝和解咖啡　藍委轟：人前手牽手背後下毒手

賴清德下週與韓國瑜喝和解咖啡　藍委轟：人前手牽手背後下毒手

心熾如火！黃國昌進場釘孤枝　嗆賴清德「傲慢」：人民渴望司法正義

心熾如火！黃國昌進場釘孤枝　嗆賴清德「傲慢」：人民渴望司法正義

從廢墟到人氣民宿！　「蚊子效應」擋拆老屋讓旅人住進歷史

從廢墟到人氣民宿！　「蚊子效應」擋拆老屋讓旅人住進歷史

《憲訴法》修正覆議案未通過　賴清德將審慎評估所有救濟手段

《憲訴法》修正覆議案未通過　賴清德將審慎評估所有救濟手段

關鍵字：

漫畫家魚夫賴清德臺灣文化

讀者迴響

熱門新聞

養生會館客人小姐連結ING　負責人竟是百萬網紅

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

不只鬼鬼！　3女星神隱後當媽

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　驚悚照曝光

即／台南雙載機車擦撞小貨車　夫妻雙雙不治

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

快訊／員林市長游振雄癌逝！享壽63歲

羅志祥、周揚青爆同遊東京　助理揭真相

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面