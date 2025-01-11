　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從廢墟到人氣民宿！　「蚊子效應」擋拆老屋讓旅人住進歷史

記者潘姿吟／專題報導

近年來，台南每到假期總是呈現出一派熱騰騰的景象，必定湧入滿滿的人潮。這裡除了令人垂涎三尺、必吃的地方美食之外，還有越來越多的人選擇一種獨特的方式來體驗台南——在老屋民宿住一晚，深入品味那獨特的巷弄文化。這些昔日破敗不堪的老房子，是如何華麗轉身，成為台南觀光的一大亮點的呢？這一切的轉變，都要從2008年爆發的那場嚴重登革熱疫情說起。

 「當年，很多人覺得老房子是蚊子孳生的溫床，但有一群人認為這些空間存在再利用的價值。」空間設計師潘俊元說道。台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠也憶及：「那幾年間，面對市府可能開罰與積水問題，許多屋主最終選擇拆除房子。那段時間，不少老屋就這樣消失了。」

▲▼來了_1。「蚊患催生 老屋續命民宿潮」，蚊子效應引發的文化復興：台南老屋民宿蛻變之路。（圖／記者林挺弘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蚊子效應引發的文化復興：台南老屋民宿蛻變之路。圖為老屋民宿「來了」。（圖／記者林挺弘攝）

古都台南擁有超過9萬棟老屋，其中2,400棟具備文化或歷史特色。「老屋的密集度是構成台南古都氛圍的重要基礎。」台南市前文化局長、成功大學歷史系副教授謝仕淵指出，台南的老屋由點到面形成整體街區，展現出獨特的氛圍與文化脈絡，讓這座城市擁有無可取代的故事。

如今，老屋已融入日常生活的一部分。談起老屋的文化價值，潘俊元說：「老房子不僅是建築，更是記錄著過去生活方式的載體。」他強調，唯有透過商業空間的改造，讓更多人看見老房子的可能性，才有機會引發市政府的重視。

在這樣的理念下，「古都保存再生文教基金會」挺身而出，推動「老屋欣力」運動。基金會透過盤點成功的改造案例，精選具代表性的老屋，向社會大眾展現老屋再生的無限可能，激發人們對老屋保護與再利用的想像，期望用設計讓這些珍貴的記憶得以延續。

這波運動，在台南迅速掀起了一波老屋復興的風潮。許多原本對老屋無感的市民，在參加過相關活動後，都開始對自家閒置的老房子有了新的認識和想法。

不過，台南市的許多老屋集中於市區的舊城區，而當時的《民宿管理辦法》並未將都會區納入可設置民宿的範圍，導致許多想從事民宿經營的人陷入困境。

要如何讓老屋民宿合法經營？又是什麼樣的轉機，讓這些處於灰色地帶的生意有了光明的現在？從登革熱疫情引發的「蚊子效應」，演變為推動老屋文化再利用與合法化的重要歷程，截至2024年上半年，台南合法民宿已達644家，每逢週末假日常一房難求。

業者們不只經營民宿，更積極投入在地文化活動，如「跨年敲鐘祈福」、「南吼音樂祭」等，持續為這座古城注入新活力，讓文化得以永續傳承。這背後，是一段關於「一群人及整個城市」的共同努力故事。►蚊患催生　老屋續命民宿潮

▲▼周榮棠（勇伯、勇哥）。「蚊患催生 老屋續命民宿潮」，蚊子效應引發的文化復興：台南老屋民宿蛻變之路。（圖／記者林挺弘攝）

▲台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠指出，2008年登革熱期間，老房子面臨拆除的命運。當時，許多熱心人士開始呼籲保留老房子，認為它們具有不同的價值。（圖／記者林挺弘攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
最凍時刻還沒到！專家曝：台北可能觸及寒流標準　下週三北部驟冷
15歲「陪酒少女」跟2男模4P錄影　下場曝光
慈濟盜圖　釋昭慧反批「畫家兒」蹭熱度：都是受害者
刮刮樂「號碼全槓龜」卻仍中1.5萬　原因驚呆全場：不懂亂丟就
快訊／合歡山兩波降雪！　厚度達3公分
不用搶打麻疹疫苗　專家曝數據更擔心1疾病：過年群聚要來了
不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最凍時刻還沒到！專家曝：台北可能觸及寒流標準　下週三北部驟冷

知名企業女主管爆霸凌　「外套有皺褶」逼公開脫衣

從廢墟到人氣民宿！　「蚊子效應」擋拆老屋讓旅人住進歷史

快訊／合歡山兩波降雪！　厚度達3公分

賀寶芙女主管涉霸凌！　新同事「入職如入獄」8天哭著辭職

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧： 無限上綱羞辱證嚴法師

不用搶打麻疹疫苗　林靜儀曝數據更擔心1疾病：過年群聚要來了

證嚴談盜圖無奈「錢是他們出的」　Cheap：上人只是慈濟吉祥物

冷不停！13縣市凍壞　下週冷氣團接力「僅回溫2天」

今晨8.3℃　13縣市發凍！下週冷氣團接力再變冷

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

最凍時刻還沒到！專家曝：台北可能觸及寒流標準　下週三北部驟冷

知名企業女主管爆霸凌　「外套有皺褶」逼公開脫衣

從廢墟到人氣民宿！　「蚊子效應」擋拆老屋讓旅人住進歷史

快訊／合歡山兩波降雪！　厚度達3公分

賀寶芙女主管涉霸凌！　新同事「入職如入獄」8天哭著辭職

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧： 無限上綱羞辱證嚴法師

不用搶打麻疹疫苗　林靜儀曝數據更擔心1疾病：過年群聚要來了

證嚴談盜圖無奈「錢是他們出的」　Cheap：上人只是慈濟吉祥物

冷不停！13縣市凍壞　下週冷氣團接力「僅回溫2天」

今晨8.3℃　13縣市發凍！下週冷氣團接力再變冷

小孟老師／1月11日星座運勢　射手值得被溫柔對待

想消雙下巴必學女星都做的「5個瘦臉好習慣」　睡前2分鐘按摩Hold住小V臉

日本無償提供裝置！菲律賓巴丹島裝「海岸監視雷達」　距台灣超近

最凍時刻還沒到！專家曝：台北可能觸及寒流標準　下週三北部驟冷

英麥當勞700員工提告！　男經理要17歲少女「上床換排班」

知名企業女主管爆霸凌　「外套有皺褶」逼公開脫衣

從廢墟到人氣民宿！　「蚊子效應」擋拆老屋讓旅人住進歷史

坤達突擊放閃！　親掌鏡「3祝福」慶柯佳嬿40歲生日

人妻傳訊「寶貝❤」辯：只是朋友　豬隊友IG打她臉

快訊／合歡山兩波降雪！　厚度達3公分

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

刮刮樂號碼槓龜仍有1.5萬　原因曝光

台灣人在美咳血「砸500萬治療找無原因」　回國僅花500元就解決

不用搶打麻疹疫苗　林靜儀更擔心1疾病

被點名機場落後印度　桃園機場回應了

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

今晨8.3℃　13縣市發凍！下週冷氣團接力再變冷

慈濟盜圖　Cheap：證嚴上人只是吉祥物

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

川普批風電是垃圾　經長：他任期僅4年影響有限

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

更多熱門

相關新聞

快訊／台南永康區民宅火警濃煙明火竄出

快訊／台南永康區民宅火警濃煙明火竄出

台南市永康區大灣六街1處民宅，10日下午5時52分許發生火警，2樓處有濃煙、明火竄出，王姓屋主緊急逃生，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局第五大隊所屬復興消防分隊25車65人前往搶救。

台南休旅車撞行人　「危險路口」預言成真

台南休旅車撞行人　「危險路口」預言成真

台南東原住宅火災警報器發揮功效鄰居報案阻止意外

台南東原住宅火災警報器發揮功效鄰居報案阻止意外

台南幼兒園「格鬥手法」虐童　教育局說話了

台南幼兒園「格鬥手法」虐童　教育局說話了

台南又傳幼兒園虐童　1班18童受害

台南又傳幼兒園虐童　1班18童受害

關鍵字：

ESG永續雲ESGSDGs老屋民宿地方創生臺南台南觀光文化

讀者迴響

熱門新聞

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

鬼鬼生女表態不婚！網紅讚她：強大

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

雙胞胎遭保母摔打搖晃　母看畫面痛哭

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

羅志祥、周揚青爆同遊東京　助理揭真相

鬼鬼「術後虛弱畫面」曝光！

一家三代都得糖尿病！醫嘆「壞習慣不改」：腎隨時會壞

快訊／超人氣實況主NL結婚

2人幼兒園扮演夫妻…20年後真結婚了！

整晚性愛狂歡　女嗨到爆一刀斬斷他陰莖

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面