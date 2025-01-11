從廢墟到人氣民宿！　「蚊子效應」擋拆老屋讓旅人住進歷史

記者潘姿吟／專題報導

近年來，台南每到假期總是呈現出一派熱騰騰的景象，必定湧入滿滿的人潮。這裡除了令人垂涎三尺、必吃的地方美食之外，還有越來越多的人選擇一種獨特的方式來體驗台南——在老屋民宿住一晚，深入品味那獨特的巷弄文化。這些昔日破敗不堪的老房子，是如何華麗轉身，成為台南觀光的一大亮點的呢？這一切的轉變，都要從2008年爆發的那場嚴重登革熱疫情說起。

「當年，很多人覺得老房子是蚊子孳生的溫床，但有一群人認為這些空間存在再利用的價值。」空間設計師潘俊元說道。台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠也憶及：「那幾年間，面對市府可能開罰與積水問題，許多屋主最終選擇拆除房子。那段時間，不少老屋就這樣消失了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蚊子效應引發的文化復興：台南老屋民宿蛻變之路。圖為老屋民宿「來了」。（圖／記者林挺弘攝）



古都台南擁有超過9萬棟老屋，其中2,400棟具備文化或歷史特色。「老屋的密集度是構成台南古都氛圍的重要基礎。」台南市前文化局長、成功大學歷史系副教授謝仕淵指出，台南的老屋由點到面形成整體街區，展現出獨特的氛圍與文化脈絡，讓這座城市擁有無可取代的故事。

如今，老屋已融入日常生活的一部分。談起老屋的文化價值，潘俊元說：「老房子不僅是建築，更是記錄著過去生活方式的載體。」他強調，唯有透過商業空間的改造，讓更多人看見老房子的可能性，才有機會引發市政府的重視。

在這樣的理念下，「古都保存再生文教基金會」挺身而出，推動「老屋欣力」運動。基金會透過盤點成功的改造案例，精選具代表性的老屋，向社會大眾展現老屋再生的無限可能，激發人們對老屋保護與再利用的想像，期望用設計讓這些珍貴的記憶得以延續。

這波運動，在台南迅速掀起了一波老屋復興的風潮。許多原本對老屋無感的市民，在參加過相關活動後，都開始對自家閒置的老房子有了新的認識和想法。

不過，台南市的許多老屋集中於市區的舊城區，而當時的《民宿管理辦法》並未將都會區納入可設置民宿的範圍，導致許多想從事民宿經營的人陷入困境。

要如何讓老屋民宿合法經營？又是什麼樣的轉機，讓這些處於灰色地帶的生意有了光明的現在？從登革熱疫情引發的「蚊子效應」，演變為推動老屋文化再利用與合法化的重要歷程，截至2024年上半年，台南合法民宿已達644家，每逢週末假日常一房難求。

業者們不只經營民宿，更積極投入在地文化活動，如「跨年敲鐘祈福」、「南吼音樂祭」等，持續為這座古城注入新活力，讓文化得以永續傳承。這背後，是一段關於「一群人及整個城市」的共同努力故事。►蚊患催生 老屋續命民宿潮

▲台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠指出，2008年登革熱期間，老房子面臨拆除的命運。當時，許多熱心人士開始呼籲保留老房子，認為它們具有不同的價值。（圖／記者林挺弘攝）