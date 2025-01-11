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政論漫畫家魚夫今辦告別式　妻女淚眼相送...賴清德親頒褒揚令

▲▼知名政論漫畫家「魚夫」告別式。（圖／記者林東良翻攝）

▲知名政論漫畫家「魚夫」今舉辦告別式。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

知名政論漫畫家「魚夫」因肝癌，於去年12月30日早晨在家人的陪伴下離世，享壽65歲。今（11）日上午家屬在台南殯儀館明德廳舉行告別式，並在10點30分舉行公奠，邀請親友前來哀悼和祝福。而總統賴清德也親自到場頒發褒揚令，表示魚夫身兼漫畫家、評論家、美食家，評論能直指問題，對台灣民主發展貢獻很大。另台南市長黃偉哲也頒發「卓越市民」，感念魚夫對台南的奉獻。

▲▼知名政論漫畫家「魚夫」告別式。（圖／記者林東良翻攝）

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去年底過世的魚夫，除了是漫畫家、作家，更是一位美食家，2008年隨著妻子移居台南居住後，魚夫除了偶爾會透過臉書針砭時事，更經常透過畫筆及影片來介紹當地美食及建築。

賴清德指出，魚夫是位有真性情、有智慧，充滿理想遠見的人，一生為台灣打拼，他有情有義，如今離去令人很不捨、很懷念。魚夫他多才多藝，除是名漫畫家、評論家，也是名美食家，他的評論直指問題，為台灣的民主發展貢獻很大，他也是將台灣元首漫畫化的第一人，他用漫畫創作宣傳台灣文化、台灣政治、社會問題，他用漫畫震撼人心，此外，對美食他也很會說，可以說是文武雙全。

賴清德說，魚夫疼愛妻子出名，他是台南女婿，他疼愛妻子，連帶也愛台南，他在擔任台南市長時，曾請魚夫擔任觀光大使，他用漫畫畫出台南地院等觀光景點，行銷台南，對台南的奉獻令人感動。

▲▼知名政論漫畫家「魚夫」告別式。（圖／記者林東良翻攝）

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