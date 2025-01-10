《憲訴法》修正覆議案未通過　賴清德將審慎評估所有救濟手段

▲立法院針對《憲訴法》覆議案展開投票。（圖／記者杜冠霖攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（10日）表決行政院提出的憲訴法覆議案，最終62票反對、51票贊成，維持立法院原決議。對此，總統府發言人郭雅慧表示，行政院表示將審慎評估後續作為、民進黨立院黨團表態將提出釋憲案及暫時處分，總統府皆予以尊重。郭說，總統也會在收到咨文後，在合法合憲前提下，審慎評估所有可能的救濟手段，守護民主自由憲政體制。

立法院在去年底通過《憲法訴訟法》修法，行政院日前提出覆議案後，今立法院進行表決投票，最終結果62票反對、51票贊成，藍綠白三黨團票票入匭，維持立法院原決議，行政院所提覆議案未通過。

總統府發言人郭雅慧表示，對於覆議案結果，行政院表示將審慎評估後續作為，民進黨立法院黨團表達將提出釋憲案及暫時處分，總統府皆予以尊重。總統也會在收到咨文後，在合法合憲前提下，審慎評估所有可能的救濟手段，守護民主自由憲政體制。

郭雅慧說，總統是民主憲政守護者，肩負守護憲政體制職責，憲法法庭為國家法治最後屏障，人民權利救濟最後防線，當修法內容產生社會疑慮，甚有違憲之虞時，總統必會以國家發展與民主價值全盤並審慎考量，以合法合憲為前提，保護國人權益、確保民主穩定運作、國家持續穩健前行。