　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德下週與韓國瑜喝和解咖啡　藍委轟：人前手牽手背後下毒手

▲▼總統賴清德副總統蕭美琴出席元旦升旗典禮，賴清德發表元旦談話。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德下週預計與韓國瑜喝和解咖啡。（圖／總統府提供）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德16日將與率團訪美的立法院長韓國瑜見面，屆時韓國瑜將與代表成員到總統府，雙方的互動被譽為是喝和解咖啡。國民黨立委李彥秀指出，賴清德應該學習的是「團結台灣」的精神，而不只是「喝咖啡」的皮毛，「人前手牽手，背後下毒手」只會增加朝野的對立與不信任，再好喝的特調品嚐起來也像是「走味的咖啡」。

李彥秀直言，依據往例，總統本來就會在出發前會見代表團成員，感謝代表團辛勞，並且交付政治任務，本來就是行禮如儀的官方行程，真的稱不上是「和解咖啡」。對外，2,300萬人民是命運共同體，捍衛中華民國主權，守護台灣的自由民主尊嚴，朝野團結一心；對內，在野黨的角色本來就是監督執政黨，用建設性的反對，用前瞻性的立法爭取民意的支持，這也是民主政治的基本邏輯。代表團成員不論黨派，共同的使命就是讓世界看見台灣多元民主的價值，並且讓美國友人知道「台灣不是只有一種聲音」，以及區域和平穩定對於全世界的重要性。

李彥秀說明，三十年前，當時民進黨主席施明德，邀請當時新黨召集人陳癸淼以及趙少康，在立法院的咖啡廳共飲「大和解咖啡」，一杯咖啡的時間，化解了台灣長達五十年的省籍矛盾與對立；沒有富麗堂皇的裝飾，沒有咖啡冠軍的特調，「和解咖啡」的重點在「真誠」，而不是「咖啡」。

李彥秀諷刺，賴清德最喜歡的飲料應該是「全糖珍珠奶茶」。不過，賴清德應該學習的是施明德「團結台灣」的精神，而不只是「喝咖啡」的皮毛，「人前手牽手，背後下毒手」只會增加朝野的對立與不信任，再好喝的特調品嚐起來也像是「走味的咖啡」。

李彥秀呼籲，如果真心希望和緩朝野緊張衝突，作為民進黨黨主席，賴清德可以啟動「政黨領袖高峰會」，直接進行朝野對話；作為中華民國總統，賴清德總統可以啟動「國是會議」，針對台灣面臨的處境與挑戰，虛心向人民請益。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
讓女同袍懷孕！　空軍士官竟要孕妻「每月輪流共侍」
辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分
還不是最冷「明晚到周一晨低溫再探底」　最凍剩4度
台中養生館40男女性交易！　百萬色情網紅被逮
國民黨稱大罷免花6億「浪費公帑」　柯建銘酸龜孫子：有種你就別
踢爆台中2高檔燒肉店賣過期和牛！　3人獲180萬獎金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉靜怡曝曾幫賴清德打過釋憲　嗆政委：憲訴法怎麼不明定救濟程序？

賴清德下週與韓國瑜喝和解咖啡　藍委轟：人前手牽手背後下毒手

這3人代表朱立倫出席「111 釘孤枝遊行」！　凌濤：捍衛台灣司法正義

防民進黨突襲！　《警察條例》國民黨團「技巧性」延後送出

國民黨稱大罷免花6億「浪費公帑」　柯建銘酸龜孫子：有種你就別罷

赴泰拍戲被綁架　陸男演員王星獲釋回國

紐西蘭零關稅牛乳襲台！　張嘉郡籲重啟「班班有鮮乳」政策

心熾如火！黃國昌進場釘孤枝　嗆賴清德「傲慢」：人民渴望司法正義

王鴻薇控副教授「綠側翼」8年拿3億　本人曝金額打臉：不夠你補我？

曝廠商尾牙季仍接「釘孤枝」　許甫：跨越生意之外的義氣

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

陳傑憲.林安可.郭俊麟登《玩很大》 KID直擊陳冠宇驚人飯量！

劉靜怡曝曾幫賴清德打過釋憲　嗆政委：憲訴法怎麼不明定救濟程序？

賴清德下週與韓國瑜喝和解咖啡　藍委轟：人前手牽手背後下毒手

這3人代表朱立倫出席「111 釘孤枝遊行」！　凌濤：捍衛台灣司法正義

防民進黨突襲！　《警察條例》國民黨團「技巧性」延後送出

國民黨稱大罷免花6億「浪費公帑」　柯建銘酸龜孫子：有種你就別罷

赴泰拍戲被綁架　陸男演員王星獲釋回國

紐西蘭零關稅牛乳襲台！　張嘉郡籲重啟「班班有鮮乳」政策

心熾如火！黃國昌進場釘孤枝　嗆賴清德「傲慢」：人民渴望司法正義

王鴻薇控副教授「綠側翼」8年拿3億　本人曝金額打臉：不夠你補我？

曝廠商尾牙季仍接「釘孤枝」　許甫：跨越生意之外的義氣

李晧禎揭「韓啦啦隊潛規則」！團內老么辛酸血淚曝光　來台1年就回韓

快訊／台78水泥車撞轎車翻覆！水泥洩滿地　駕駛受傷送醫

美波音客機突暫停起飛！　乘客急從「充氣滑梯」逃生畫面曝光

討債被嗆怒砍19刀險送命！莽男竟辯：不小心劃傷　檢察官打臉

網議「濕溼」用法有兩種　教育部給正解：可互相通用

劉靜怡曝曾幫賴清德打過釋憲　嗆政委：憲訴法怎麼不明定救濟程序？

小樂吳思賢鏡頭外爆哭！MV尾聲藏洋蔥　工作人員嚇到：有心事要說

六十石山道路復建難度高　縣府要求安全與進度並重

枋寮警分局志工中隊捐贈民生物質　助弱勢家庭過年

政論漫畫家魚夫今辦告別式　妻女淚眼相送...賴清德親頒褒揚令

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

政治熱門新聞

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

心熾如火！黃國昌進場釘孤枝　嗆賴清德「傲慢」：人民渴望司法正義

警消年改缺錢　最大詐團預算砍光就夠

批111釘孤枝是一黨之私！時力：藍綠不敢的民眾黨做了

造謠被抓到！事實查核中心打臉「王浩宇、農藝女孩」

火線人物／風口浪尖上的柯建銘太瘋癲？　還是他人看不穿？　

國民黨稱大罷免花6億「浪費公帑」　柯建銘酸龜孫子：有種你就別罷

京華城案促朝野共識　要北市府研議取消20%容獎

王鴻薇控副教授「綠側翼」8年拿3億　本人曝金額打臉：不夠你補我？

預防性權利救濟遭批毀憲　林明昕：必要時應可適用

111抗議妨害司法公正？陳智菡曝司法院報告回擊

警政署新編2218萬　被爆「指名」黑熊學院協助

農業部擬增列955物種禁養　飼主怒了

曝光檢察官與吳乃仁聚餐照片！　侯漢廷轟：竟連時間點都要說謊

更多熱門

相關新聞

心熾如火！黃國昌進場釘孤枝　嗆賴清德「傲慢」：人民渴望司法正義

心熾如火！黃國昌進場釘孤枝　嗆賴清德「傲慢」：人民渴望司法正義

民眾黨前主席柯文哲因涉弊再遭地院更裁「羈押禁見」，面對這樣的裁定，民眾黨認為司法不公，執政黨透過肅貪之名，行政治追殺柯文哲之實，並號召群眾今（11日）下午至自由廣場「釘孤枝」，吼出對司法正義的渴望，而民眾黨代理主席黃國昌稍早則再臉書透露，自己已經到場，準備對抗「傲慢的賴清德」。

《憲訴法》修正覆議案未通過　賴清德將審慎評估所有救濟手段

《憲訴法》修正覆議案未通過　賴清德將審慎評估所有救濟手段

郭子乾尾牙場邀約翻1.2倍扮假總統柯蚊哲也很夯

郭子乾尾牙場邀約翻1.2倍扮假總統柯蚊哲也很夯

民眾黨「111釘孤枝」明登場！　13國民黨立委將現身力挺

民眾黨「111釘孤枝」明登場！　13國民黨立委將現身力挺

快訊／韓國瑜春聯來了！　「金蛇迎春」發放地點一次看

快訊／韓國瑜春聯來了！　「金蛇迎春」發放地點一次看

關鍵字：

賴清德韓國瑜和解咖啡藍委

讀者迴響

熱門新聞

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

不只鬼鬼！　3女星神隱後當媽

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京　助理揭真相

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

雙胞胎遭保母摔打搖晃　母看畫面痛哭

快訊／員林市長游振雄癌逝！享壽63歲

鬼鬼生女表態不婚！網紅讚她：強大

刮刮樂號碼槓龜仍有1.5萬　原因曝光

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面