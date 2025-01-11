賴清德下週與韓國瑜喝和解咖啡　藍委轟：人前手牽手背後下毒手

▲總統賴清德下週預計與韓國瑜喝和解咖啡。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德16日將與率團訪美的立法院長韓國瑜見面，屆時韓國瑜將與代表成員到總統府，雙方的互動被譽為是喝和解咖啡。國民黨立委李彥秀指出，賴清德應該學習的是「團結台灣」的精神，而不只是「喝咖啡」的皮毛，「人前手牽手，背後下毒手」只會增加朝野的對立與不信任，再好喝的特調品嚐起來也像是「走味的咖啡」。

李彥秀直言，依據往例，總統本來就會在出發前會見代表團成員，感謝代表團辛勞，並且交付政治任務，本來就是行禮如儀的官方行程，真的稱不上是「和解咖啡」。對外，2,300萬人民是命運共同體，捍衛中華民國主權，守護台灣的自由民主尊嚴，朝野團結一心；對內，在野黨的角色本來就是監督執政黨，用建設性的反對，用前瞻性的立法爭取民意的支持，這也是民主政治的基本邏輯。代表團成員不論黨派，共同的使命就是讓世界看見台灣多元民主的價值，並且讓美國友人知道「台灣不是只有一種聲音」，以及區域和平穩定對於全世界的重要性。

李彥秀說明，三十年前，當時民進黨主席施明德，邀請當時新黨召集人陳癸淼以及趙少康，在立法院的咖啡廳共飲「大和解咖啡」，一杯咖啡的時間，化解了台灣長達五十年的省籍矛盾與對立；沒有富麗堂皇的裝飾，沒有咖啡冠軍的特調，「和解咖啡」的重點在「真誠」，而不是「咖啡」。

李彥秀諷刺，賴清德最喜歡的飲料應該是「全糖珍珠奶茶」。不過，賴清德應該學習的是施明德「團結台灣」的精神，而不只是「喝咖啡」的皮毛，「人前手牽手，背後下毒手」只會增加朝野的對立與不信任，再好喝的特調品嚐起來也像是「走味的咖啡」。

李彥秀呼籲，如果真心希望和緩朝野緊張衝突，作為民進黨黨主席，賴清德可以啟動「政黨領袖高峰會」，直接進行朝野對話；作為中華民國總統，賴清德總統可以啟動「國是會議」，針對台灣面臨的處境與挑戰，虛心向人民請益。

