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111抗議司法涉「妨害公正罪」？陳智菡曬司法院報告：打臉鍾佳濱

▲▼民眾黨團院會前記者會 黃國昌 陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨立委鍾佳濱今（10日）稍早對下周一的司法及法制委員會，提出變更議程，預計邀請司法院與法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專案報告，此舉似乎是在指涉民眾黨發起的111釘孤枝討司法正義集會。對此，民眾黨團主任陳智菡也曝光司法院報告部分內容，狠酸鍾佳濱「被司法院打臉」。

陳智菡今晚在臉書公布司法院報告內容，根據大法官釋字第445號及第718號的解釋，憲法第14條明確規定人民享有集會自由，這是表現自由的一部分，旨在保障人民以集體行動的方式和平表達意見。

▲司法院報告部分內容。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

▲司法院報告部分內容。（點圖可放大／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

報告進一步強調，集會自由是民主政治的重要基石，國家應提供適當的集會場所並採取措施保護集會的安全，同時法律限制集會的權利必須符合明確性原則和憲法第23條的比例原則。因此，司法院認為，「號召民眾上街對抗司法審判者」除有違反集會遊行法等相關法律之情形外，應受憲法集會自由權之保障 。

對此，陳智菡痛批，鍾佳濱身為司法及法制委員會召委，居然想剝奪人民上街頭、自由表意的權利，「毀憲亂政耶，金母湯。」

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