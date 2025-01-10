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批111釘孤枝「一黨之私」妖魔化司法！時力：藍綠不敢的民眾黨做了

▲▼民眾黨今日於司法院前面召開「綠色威權 司法不公」記者會，黨籍立委黃國昌、吳春城、麥玉珍、黃珊珊、陳昭姿、林國成、張啓楷、林憶君一字排開呼籲全民1/11上街頭釘孤枝抗議當前司法不公。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨呼籲全民1/11上街頭釘孤枝抗議當前司法不公。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城案與政治獻金兩案，再遭羈押，民眾黨則宣布11日舉行「還我司法正義，人民怒吼集結」活動，號召支持者集結「111釘孤枝」。對此，時代力量痛批，民眾黨為了一己之私，無差別地污衊台灣司法體系，導致民眾對司法運作產生誤解，「這些民進黨、國民黨不敢做的事，民眾黨做了」。

時代力量10日晚間在臉書發文指出，台灣的司法體系在過去數十年來，經歷了多次改革，已經顯著改善，並已在《法官法》及相關法律制度的修正下逐步實現司法獨立，不再受到任何個人或政黨的操控，因此人民有權也應該持續檢討司法制度的不足，並敦促政府推動司法改革，但政治人物不應該因為個人或政黨利益而扭曲事實，否定司法體系的進步。

▲▼民眾黨「111釘孤枝」，聲援前主席柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

▲民眾黨「111釘孤枝」，聲援前主席柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

時代力量表示，在台灣的民主化歷程中，不乏政黨領袖如民進黨前主席陳水扁、國民黨前主席馬英九，都在卸任總統後接受了司法調查。然而，這兩大政黨並沒有全黨動員，舉行大規模遊行替前主席喊冤，更不會輕易將整個司法系統妖魔化。

時代力量痛批，民眾黨在黃國昌的帶領下，一再進行這樣的行動，「這些民進黨、國民黨不敢做的事，民眾黨做了」，而這樣的行為並不能促進司法獨立，也無助於柯文哲在司法系統中爭取清白，最終只是滿足了政黨和政治人物的私利。

此外，國民黨主席朱立倫在這次事件中也表現出矛盾態度，先是高調聲明支持，後來又低調否認，並派出多位立委到場聲援。時代力量認為，國民黨此舉實則是覬覦民眾黨潰散後的年輕支持者，並非真正關心司法公正。

時代力量直言，111集結活動不僅無助於司法獨立，也無法幫助柯文哲在司法中爭取清白，「滿足的，終究是政黨、政治人物的一己、一黨之私。」

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