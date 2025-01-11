車禍肇責鑑定或覆議　交通部修法1情況不再免繳規費

▲司法辦理車禍責任釐清鑑定將不再免規費。（示意圖／記者林東良翻攝）

記者李姿慧／台北報導

車禍事故涉及民事和刑事責任問題，不少民眾會申請肇事鑑定釐清肇因和責任比例，若不服鑑定結果可提覆議。過往司法辦理案例囑託做車禍鑑定，可免繳規費，交通部近日預告修法，未來將不再免規費，司法機關得支應鑑定3000元、覆議2000元規費。

車禍鑑定覆議過往民眾都得自費3000元規費，但若是司法囑託案件，因車禍事故需上法庭裁判，法院會囑託再做車禍鑑定，該覆議鑑定情況將可免收規費，不過未來將不再免規費。

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交通部公路局近日預告修正行車事故覆議規費收費標準，公路局表示，為落實規費法檢討收費基準，定期檢討規費辦理費用或成本變動趨勢，符合費用填補計算原則，達到財政收支平衡；加上考量台北市、新北市、桃園市、台中市等直轄市政府車輛行車事故鑑定及覆議案件基於使用者付費原則，均無排除司法、軍法囑託案件收費之規範，擬修法取消司法和軍法機關囑託案件免繳規費規定。

公路局說明，目前鑑定案件每案收費3000元，覆議案件每案收費2000元，現行如屬司法、軍法機關囑託案件係免繳上述費用，本次修法將上述案件亦納入收費，即由囑託之司法、軍法機關支付費用。

至於預計施行日期，公路局表示，將俟草案預告60日後，若無其他意見，將辦理後續法制作業。