吳乃仁奢宴5檢察官沒迴避　李艷秋：白目無知恐釀「米其林級」風暴

▲媒體人李艷秋感慨，檢察官沒有迴避吳乃仁的餐敘，無疑讓司法公正再添一道傷口。（資料照／翻攝李艷秋的新聞夜總會）

實習記者石嘉豪／台北報導

綠營大老吳乃仁因賤賣台糖土地，官司定讞須賠台糖1.7億元，日前卻爆出與5名檢察官，在低消6萬的日本料理店餐敘。對此，媒體人李艷秋今（10日）質疑，她雖然相信檢察官們的澄清，但，說不好聽就是他們如此白目無知，更不好聽的就是檢察官攀附結交權貴，不論哪種說法都讓司法公正再添一道傷口。如果後續發現檢察官們沒說實話，或再有更猛的料被爆，將是一場司法米其林級的風暴。

李艷秋提到，吳乃仁帶妹在低消6萬的包廂吃飯，與之在座的是五位檢察官及一名人力資源公司老闆，然而，被爆料出席吳乃仁餐會的檢察官喊冤，說他們是因同事徐名駒的邀約，以為是年終聚餐。

李艷秋指出，檢察官後續說明，他們不知道吳乃仁會到，餐間沒談官司，只談健身和退休生活，飯後就散席，沒有續攤。李艷秋坦言，自己很願意相信檢察官的說詞，但是從媒體引述檢察官們的說法，檢察官們犯了『三不走』的大忌。

首先，李艷秋強調，在同事徐名駒邀約且看到地點時，檢察官們沒有人警覺這不是他們該消費的地方？人均一萬的飯局，誰請客？是徐名駒總是如此大方，還是太習慣出席這樣高消費的地方？第一步沒走人，最後就不免會丟人。

李艷秋進一步說明，檢察官到餐廳，見到人力資源公司老闆，仍然沒有警覺這頓飯不單純是同事聚餐，還繼續坐下享受美食，錯失第二步走人的機會。

至於，吳乃仁出現後，李艷秋直言，當吳乃仁帶著美眉，檢察官至此應該知道餐會是個坑，竟然繼續吃完到九點多才散會，放棄第三個站起來走人的機會，讓人不禁質疑，檢察官的回應以「沒有續攤」作為停損點，什麼意思呢？

李艷秋不解，難道是因為檢察官們，平常在這種局，飯後都有更精彩的安排，這次沒續攤，已經很收斂了嗎？李艷秋更不解，檢察官還解釋說，席間沒談官司，應該沒有迴避問題，這說法是不是覺得陪一個欠人民1.74億的執政黨大老吃米其林，有什麼好迴避的？

李艷秋認為，檢察官的「三不走」，說好聽是檢察官們非常單純稚嫩又善良，說不好聽就是他們如此白目無知，對檢察官的身分沒有邊界感，更不好聽的就是檢察官攀附結交權貴，不論哪種說法都重創檢察官的公信力。

最後，李艷秋感慨，這頓飯在1月11日司法節前爆出，再加上北檢起訴羈押柯文哲的證據力備受質疑，讓司法公正再添一道傷口，如果後續發現檢察官們沒說實話，或再有更猛的料被爆，將是一場司法米其林級的風暴。