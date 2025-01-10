預報低溫差不多「乾冷、濕冷感受差很大」　氣象署揭原因：非亂報

▲一樣是冷空氣來襲，乾冷早晚感受明顯，濕冷則是全天感受冷。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣來襲，不過預報低溫明明差不多，乾冷和濕冷感受卻差異大。氣象署今日說明，這不是預報亂報，濕冷因陰雨天氣型態，少了陽光幫忙，氣溫不容易回升，低溫容易持續一整天，加上濕空氣中小水滴若附著在皮膚上，冷感更強，甚至有種「寒意會穿透衣服」感覺。

中央氣象署在氣象粉專「報天氣-中央氣象署」說明，兩次冷空氣南下，預報的低溫明明差不多，感受卻差異很大，「這並不是溫度計壞掉了或天氣預報亂報，而是我們會對『乾冷』和『濕冷』的感受有很大的不同。」

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隨時序進入冬天之後，中緯度地區的冷空氣變得活躍，每次冷空氣南下，都會伴隨著一股東北季風增強、氣溫下降。氣象署表示，有的冷空氣南下影響台灣時，大氣中含有的水氣比較豐富，雲、雨也比較明顯，經常在迎風面形成整天陰雨的天氣型態，也就是常在天氣預報上聽到的濕冷，因全天天空雲量偏多，少了陽光的幫忙，白天溫度不容易回升，日夜溫差小，低溫往往持續一整天。

氣象署強調，除天氣型態的差別，還有一部份是體感的原因，在低溫時，潮濕空氣中的小水滴若附著在皮膚上，可以更快帶走人體體表的熱，因此冷感更強，有時甚至連覆蓋衣服都難以幫助體表蓄熱，有種「寒意會穿透衣服」的感覺。

▲氣象署說明乾冷與濕冷差異。（圖／氣象署臉書）

至於乾冷天氣型態，氣象署進一步指出，有的冷空氣影響台灣時，大氣中含有的水氣稀少，幾乎不下雨，甚至天空晴朗無雲，就是天氣預報上聽到的乾冷，少了雲層的遮擋，日出之後隨著陽光照射，溫度就會迅速回升，使白天冷感沒那麼強烈，但入夜後氣溫開始下降，若在夜空晴朗情況下，再加上地表風速微弱，可能會產生明顯的輻射冷卻效應，局部地區出現非常顯著低溫，早出晚歸、夜間活動仍會相當有寒意，別被白天熱情的陽光給欺騙了。

氣象署說明，由於白天是大多數人日常活動的主要時間，因此相對於夜晚，白天往往是我們對氣溫感受最明顯的時段。而乾冷時當日夜溫差大時，低溫往往只在夜間及清晨出現，如果這些時段仍然還在戶外活動，才容易感受到「乾冷的冷」。北部地區由於位處東北季風的迎風面，冬天時常常濕冷、乾冷反覆交替出現，更容易感受到這兩種冷的差異；中南部冬季天氣大致穩定，通常以乾冷型態居多。

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